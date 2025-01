Das Survival-Spiel Aloft startet heute in den Early Access und bringt Spieler in eine faszinierende Welt schwebender Inseln. Entwickelt von Astrolabe und veröffentlicht von Funcom, bietet Aloft für 24,99 € ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Spieler das zerbrochene Ökosystem einer fliegenden Welt wiederherstellen. Dabei können sie allein oder in Gruppen von bis zu acht Spielern mit Luftschiffen durch den Himmel reisen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Eine innovative Spielwelt mit kreativen Möglichkeiten

In Aloft erwartet Spieler eine atemberaubende Welt aus schwebenden Inseln, die durch Windkräfte geformt sind. Mit einem anpassbaren Gleiter können sie zwischen diesen Inseln navigieren, Ressourcen sammeln und antike Technologien entdecken. Jede Insel kann in ein persönliches Luftschiff verwandelt werden, wobei Segel, Steuerräder und andere Konstruktionen den Wind in Energie umwandeln. In Aloft kümmern sich Spieler um Ackerbau, Tierpflege und das Kochen, während sie die Balance der Natur durch den Kampf gegen die Korruption wiederherstellen.

Der einzigartige Stil von Aloft hat bereits in früheren Demos die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen. Viele Spieler investierten über 100 Stunden, um ihre fliegenden Inseln zu gestalten und zu dekorieren. Der Early Access erweitert die Welt von Aloft auf drei Biome und bietet damit noch mehr Möglichkeiten für kreatives Gameplay.

Roadmap und Zukunftsperspektiven

Die Entwickler von Aloft haben eine flexible Roadmap vorgestellt, die zukünftige Updates und neue Features beinhaltet. Der Fokus liegt zunächst auf Bugfixing und Optimierungen, bevor Quality-of-Life-Verbesserungen und frische Inhalte folgen. Die Roadmap zeigt, dass Aloft stark auf Community-Feedback setzt, um Prioritäten anzupassen und das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Zusätzlich bietet die Early Access-Roadmap für Aloft Highlights wie neue Dekorationsmöglichkeiten, ein verbessertes Kampfsystem und die Einführung von Tierzucht. Kreativität und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt, denn Spieler können ihre Luftschiffe über den Steam Workshop teilen oder gemeinsam mit Freunden eine schwebende Stadt im Himmel errichten.

Mit dem heutigen Early Access-Launch hebt Aloft in eine spannende Zukunft ab. Dank seines einzigartigen Konzepts und der aktiven Community hat das Spiel das Potenzial, einen guten Beitrag im Survival-Genre zu leisten. Noch mehr zu dem Game findet ihr hier heraus.