Ab dem 21. Januar 2025 erwartet PlayStation Plus-Mitglieder ein prall gefüllter Spielekatalog mit Blockbuster-Hits, Indie-Perlen und zeitlosen Klassikern. Sowohl im Extra- als auch im Premium-Tarif stehen zahlreiche neue Titel für PS4 und PS5 zur Verfügung, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Zu den Neuzugängen gehört das preisgekrönte God of War Ragnarök, das epische Abenteuer von Kratos und Atreus, die sich durch mythische nordische Landschaften kämpfen, während Ragnarök drohend am Horizont aufzieht. Action-Fans kommen auch bei Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name auf ihre Kosten, das die spannende Geschichte des legendären Yakuza Kazuma Kiryu weitererzählt.

Mit Atlas Fallen: Reign Of Sand erwartet Spieler eine erweiterte Version des beliebten Action-Rollenspiels, das spektakuläre Kämpfe und eine weitläufige Welt zu bieten hat. Gundam-Fans dürfen sich auf das neue SD Gundam Battle Alliance freuen, das ikonische Szenen der Gundam-Geschichte in actiongeladenen Mehrspielerschlachten vereint.

Weitere Titel im Katalog sind das künstlerische Arcade-Spiel Sayonara Wild Hearts, das Cyberpunk-Adventure ANNO: Mutationem, der Tower-Defense-Klassiker Orcs Must Die 3, das narrative Rollenspiel Citizen Sleeper und die Poker-Simulation Poker Club.

Klassiker im PlayStation Plus-Katalog

Für Nostalgiker erweitert der Premium-Tarif den Klassiker-Katalog um Indiana Jones und der Stab der Könige und MediEvil II. Beide Spiele wurden mit modernen Funktionen wie Rücklauf und optimiertem Rendering überarbeitet, um alten Charme mit neuer Technik zu verbinden.

Neben den neuen Spielen profitieren PlayStation Plus-Mitglieder weiterhin von monatlichen Gratis-Titeln wie Suicide Squad: Kill the Justice League, die bis Monatsende verfügbar sind. Zusätzlich hat Sony ein Update für PlayStation Portal veröffentlicht, das Premium-Mitgliedern den Zugang zu einer Beta für PS5-Cloud-Streaming ermöglicht.

Mit drei verfügbaren Tarifen – Essential, Extra und Premium – bietet PlayStation Plus eine flexible Auswahl für Gamer. Mehr Informationen zu Preisen und Inhalten gibt es auf dem PlayStation Blog.