PlayStation Productions und Sony Pictures haben den Trailer zur Verfilmung des Horror-Hits Until Dawn vorgestellt. Der Film, der am 24. April 2025 in die Kinos kommt, basiert auf dem beliebten Spiel von 2015. Regie führt David F. Sandberg („Annabelle 2“, „Lights Out“), das Drehuch steuerte Gary Dauberman („Es“, „The Nun“) bei.

Wie Sony angibt, spielt der Film im selben Universum wie das Spiel, bietet jedoch eine eigenständige Geschichte mit neuen Charakteren. Laut den Machern steht der Geist von Until Dawn im Vordergrund, insbesondere das Konzept von Entscheidungen und deren tödlichen Konsequenzen. Die Zuschauer können sich auf unerwartete Wendungen freuen, während Verbindungen zum Spiel subtil eingearbeitet wurden, um Fans eine besondere Freude zu bereiten.

Starbesetzung und bekannte Gesichter

Zu den Darstellern des Until Dawn-Films gehören Ella Rubin, Michael Cimino und Odessa A’zion. Als besonderes Highlight kehrt Peter Stormare in seiner Rolle als Dr. Hill zurück. Stormare, bekannt aus Filmen wie „Fargo“ und „John Wick: Kapitel 2“, beschreibt den Film als „einen Liebesbrief an das Horrorgenre“ und betont, dass sowohl langjährige Fans als auch Neulinge ein einzigartiges Erlebnis erwartet. Dazu findet ihr weitere Informationen im PlayStation Blog.

Der Trailer, der im Rahmen der Weltpremiere veröffentlicht wurde, gibt einen ersten Einblick in die düstere Atmosphäre und spannungsgeladene Handlung. Mit einem Mix aus Horror, Mystery und neuen Überraschungen verspricht die Verfilmung ein Highlight für das Kinojahr 2025 zu werden. Bis zur Veröffentlichung werden weitere Updates erwartet, die die Vorfreude auf den Film weiter steigern. Bereits am Mittwoch hatte es einen ersten Blick auf die Until Dawn-Verfilmung gegeben. Das Remaster zu dem im Jahr 2015 erschienen Horrorgame ist im letzten Oktober veröffentlicht worden.