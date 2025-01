In einem kürzlichen Social-Media-Thread ging Daniel Vávra, Mitbegründer von Warhorse Studios, auf anhaltende Gerüchte rund um Kingdom Come: Deliverance 2 ein. Die Gerüchte deuteten darauf hin, dass das Spiel in Saudi-Arabien aufgrund einer angeblichen nicht überspringbaren schwulen Cutscene verboten worden sei. Vávra wies diese Behauptungen umgehend zurück und betonte, dass das Spiel keine nicht überspringbaren Cutscenes enthält und in keinem Land verboten wurde, „zumindest nicht, soweit wir wissen“.

Vávras Kommentare wurden durch einen Tweet eines saudischen Nachrichtenportals ausgelöst, der sowohl in sozialen Medien als auch in Gaming-Foren weit verbreitet war. Er nutzte die Gelegenheit, um mehrere Aspekte von Kingdom Come: Deliverance 2 zu klären, darunter das Vorhandensein von schwulen Charakteren, und erklärte, dass Spieler frei sind, gleichgeschlechtliche Abenteuer zu erleben, wenn sie dies wünschen. „Alle Affären sind rein optional“, betonte er und fügte hinzu, dass sich die Charaktere im Spiel der gesellschaftlichen Normen der Zeit bewusst sind, die solche Beziehungen als verbotene Sünde betrachteten.

Eine vielfältigere Erzählung

Warhorse Studios hat angekündigt, dass Kingdom Come: Deliverance 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger, der für seinen Mangel an Repräsentation kritisiert wurde, eine vielfältigere Besetzung aufweisen wird. Die Spielumgebung verlagert sich von ländlichen Dörfern in eine kosmopolitische Stadt, die von fremden Mächten belagert wird, was eine reichere Vielfalt an Charakteren ermöglicht. Vávra erklärte, dass der Charakter Musa, ein gebildeter Adliger aus dem Königreich Mali, als Teil des königlichen Hofes nach Böhmen kommt und der Geschichte einzigartige Dynamiken hinzufügt.

Er bemerkte: „Die Art und Weise, wie er spricht und sich verhält, hat einen Grund“, und betonte, dass die Erzählung den gesellschaftlichen Normen Böhmens im Jahr 1403 treu bleibt, anstatt sich an ein „modernes Publikum“ zu richten. Dieser Satz, der oft in Diskussionen über die wahrgenommene „erzwungene Diversität“ in den Medien verwendet wird, ist zu einem Streitpunkt in anhaltenden kulturellen Debatten geworden.

Kingdom Come: Deliverance 2 gegen hasserfüllte Erzählungen

In seinem Schlusswort äußerte Vávra seine Besorgnis über das negative Verhalten bestimmter Gruppen, die behaupten, gegen das zu kämpfen, was sie als „woke“ Erzählungen wahrnehmen. Er bemerkte: „Die Menge an hasserfülltem Verhalten ist wirklich traurig und wird jede damit verbundene Sache beschädigen.“ Mit ähnlichen Kommentaren hatte sich auch Ubisoft zu der angeblichen „wokeness“ auseinandersetzen müssen.

Während die Gaming-Community auf die Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance 2 wartet, lösen die Diskussionen über die erzählerischen Entscheidungen und die Charaktervielfalt des Spiels weiterhin Debatten aus, die breitere kulturelle Gespräche in der heutigen Gesellschaft widerspiegeln. Mehr zu dem Titel findet ihr in der folgenden Übersicht. Das mittelalterliche RPG erscheint am 4. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.