Kingdom Come: Deliverance 2 möchte in vielerlei Hinsicht mehr Detailreichtum bieten als sein Vorgänger. Wie genau das funktioniert, teilte die Gaming-Seite IGN gestern in einem Gameplay-Video. Dieses fassen wir euch im Folgenden zusammen.

Die erste Veränderung in Kingdom Come: Deliverance 2 betrifft Henrys treue, vierbeinige Freund Pebbles. Der Fanliebling feiert in dem kommenden Titel sein Comeback und kommt sogar Progress her. Je länger ihr zu Pferde verbringt, desto mehr Erfahrung sammelt auch Pebbles und wird zu einer noch besseren Begleiterin. Es kann also vermutet werden, dass es ein ähnliches Pferde-Progress-System wie bei beispielsweise Red Dead Redemption 2 gibt.

Nahrung in Kingdom Come: Deliverance 2

Auch der Umgang mit Lebensmitteln spielt bei Kingdom Come: Deliverance 2 eine signifikante Rolle. Denn Lebensmittel in eurem Inventar können nach einer gewissen Zeit faulen. Damit sie länger haltbar sind, könnt ihr sie trocknen und räuchern. Das reduziert auch das Gewicht der Lebensmittel. Auch Kräuter können schlecht werden, weshalb sich auch das Trocknen nützlicher Pflanzen lohnt.

Alkohol galt in mittelalterlichen Zeiten als sichere Alternative zu Wasser. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch Henry zum Krug greift. Wie das Video erläutert, wird der Alkoholkonsum von Kingom Come: Deliverance 2 verschiedene Eigenschaften mit sich bringen. Ein leichter Schwipps wird sich beispielsweise positiv auf eure Werte auswirken. Ein Vollrausch bringt allerdings viele Nachteile mit sich. Solltet ihr außerdem vor Trunkenheit ohnmächtig werden und obendrein eine schlechte Reputation haben, können euch NPCs bestehlen und eure Kleidung sogar tragen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass ihr Henry alkoholabhängig macht.

Wissen ist Macht

Lesen können ist ein Talent, dass im Mittelalter nur einer kleinen Minderheit zur Verfügung stand. Dass Henry über die Gabe verfügt, ist also eine echte Rarität. In Kingdom Come: Deliverance 2 trägt dieses Talent den Namen „Scholarship„. Dieses Talent verbessert sich durch das Lesen von Büchern. Dadurch könnt ihr auch euer Wissen in anderen Bereichen verbessern.

Das Rollenspiel

Rollenspiel ist weiterhin ein großer Bestandteil von Kingdom Come: Deliverance 2. Das zeigt sich auch an den ausgeprägten Perks, die ihr für Henry wählt. Seid ihr beispielsweise ein Trunkenbold, stehen euch andere Dialogoptionen zur Verfügung, als wenn ihr ein Gelehrter seid. Auch die Reaktionen eures Umfelds passen sich entsprechend an.

Das gilt übrigens auch für die von Henry getragene Kleidung. Edle Kleidung bringt euch zum Beispiel im Dialog mit Offiziellen und Adligen weiter, während blutverschmierte Rüstungen euch Banditen vom Leib halten. In Dialogen mit Charisma-Fokus spielt deshalb nicht nur eure Kleidung, sondern auch das eures Gegenübers eine entscheidende Rolle. Daher könnte es von Vorteil sein, euch des ein oder anderen Kleidungsstücks zu bemächtigen.

In diesem Zusammenhang spielt der Kleidungswechsel in Kingdom Come: Deliverance 2 eine wichtige Rolle. Um euch diesen zu erleichtern, gibt es nun drei vorgegebene Outfit-Kategorien: Kampf, Heimlichkeit und Charisma. So könnt ihr je nach Situation schnell zur passenden Kleidung greifen. Die damit einhergehende Sauberkeit von Henry und der getragenen Kleidung beeinflusst beispielsweise auch den Preis, den ihr beim Verkauf für eure Ware erzielt.

Zu guter Letzt gibt es jetzt auch Schlachtrufe in Kingdom Come: Deliverance 2. Diese können sich auf das Kampfgeschehen auswirken, sodass Gegner beispielsweise schneller fliehen. Je nach dem, welche Perks euer Henry besitzt, können die Rufe ziemlich witzig werden.

Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 4. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Infos zu dem heiß erwarteten Rollenspiel erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.