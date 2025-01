Mit einem brandneuen Trailer hat RGG Studio die Mechaniken der nautischen Kämpfe im kommenden Titel Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii enthüllt. Spieler werden auf hoher See mit strategischen und actiongeladenen Herausforderungen konfrontiert, die das Piratenleben authentisch nachbilden.

Anpassbare Schiffe und Seeschlachten in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Ein zentraler Aspekt von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist die Möglichkeit, Schiffe individuell anzupassen. Spieler können ihre Schiffe nicht nur optisch gestalten, sondern auch durch Upgrades ihre Stärke, Geschwindigkeit und Bewaffnung verbessern. Diese Anpassungen spielen eine entscheidende Rolle in den Seeschlachten, bei denen man taktisch auf gegnerische Schiffe reagieren und ihre Schwachstellen ausnutzen muss. Der Trailer zeigte dabei spektakuläre Szenen von Kämpfen, bei denen Kanonenfeuer, spezielle Angriffe und die Zusammenarbeit mit der Crew im Vordergrund stehen.

Das Pirates‘ Coliseum und einzigartige Charakterfähigkeiten

Ein besonderes Feature ist das „Pirates‘ Coliseum“, eine Arena, in der Spieler ihre nautischen Fähigkeiten auf die Probe stellen können. Hier warten herausfordernde Gegner und exklusive Belohnungen, die sich in der Kampagne nutzen lassen. Darüber hinaus können Spieler ihre Crew und Charaktere verbessern, was nicht nur im Nahkampf, sondern auch bei den Schiffsduellen von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii von Vorteil ist. Der Trailer gab zudem Einblick in die speziellen Fähigkeiten der Hauptfiguren, die durch ihre Piratenausrüstung noch mächtiger werden.

Mit dem Fokus auf dynamisches Gameplay, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und spannende Herausforderungen verspricht Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii eine völlig neue Dimension des Piratenabenteuers. Der Trailer und weitere Informationen sind auf der offiziellen Website verfügbar. Fans dürfen gespannt sein, wie das Spiel traditionelle Yakuza-Elemente mit einem einzigartigen Piraten-Setting kombiniert. Noch mehr zu dem kommenden Titel findet ihr hier. Am 21. Februar erscheint das Adventure für PC, PlayStation und Xbox.