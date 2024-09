Fans der beliebten Like a Dragon-Reihe erwartet ein spannendes Spin-off mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. In dem Titel übernimmt Goro Majima die Hauptrolle. Hier schlüpft der ikonische Charakter Majima in die Rolle eines Piratenkapitäns und stürzt sich auf ein Abenteuer auf hoher See. auf hoher See und mitten im Herzen Hawaiis als Piratenkapitän zeigt.

In Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii schlüpfen Spieler in die Rolle von Goro Majima, der nach einem Schiffsunglück auf einer einsamen Insel im Pazifik strandet. Geplagt von Amnesie weiß Majima weder seinen eigenen Namen noch etwas über seine Vergangenheit. So bricht er zu einer Reise auf der Suche nach seinen Erinnerungen und einem legendären Schatz auf.

Während seinem Abenteuer wird er von seinem Lebensretter, einem Jungen Namens Noah, begleitet.

Auf der Suche nach seiner Identität legt sich Majima mit Piratenbanden, Halsabschneidern und anderen zwielichtigen Gestalten an. Auch sie sind hinter dem wertvollen Schatz her. So beginnt ein spannendes Wettrennen auf hoher See, aber auch zu Land. Hier kann Majima seine Fähigkeiten in actiongeladenen Kämpfen unter Beweis stellen.

Zwei Kampfstile: Mad Dog und Sea Dog

In diesem neuen Action-Rollenspiel stehen Majima zwei einzigartige Kampfstile zur Verfügung: der „Mad Dog“- und der „Sea Dog“-Stil. Der „Mad Dog“-Stil zeichnet sich durch schnelle, präzise Angriffe aus: Dabei befördert Majima seine Gegner mit explosiven Kombos in die Luft, um sie während des Falls weiter zu attackieren. Im „Sea Dog“-Stil setzt Majima hingegen auf seine Pirateninstinkte und kämpft mit zwei Kurzschwertern sowie speziellen Piratenwerkzeugen, um seine Feinde zu bezwingen.

Revolverheld



Schiffe, Schlachten und Schatzjagd

Ein zentrales Element von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sind die Seeschlachten. Spieler können ihre Schiffe aufrüsten, neue Crewmitglieder anheuern und in Echtzeit-Kanonenkämpfe gegen feindliche Piratenschiffe verwickelt werden. Neben den actiongeladenen Kämpfen an Bord geht es auch darum, versteckte Inseln zu erkunden, Feinde zu entern und Beute zu sammeln.

Doch neben den feindlichen Beziehungen kann Majima auch andere Kontakte in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii knüpfen. So kann er auch neue Freundschaften schließen und seine eigene Crew leiten, während er seine Legende als Piratenkapitän aufbaut.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bietet eine spannende Mischung aus klassischen Yakuza-Elementen und frischem Piratenflair. Fans von Goro Majima und der Like a Dragon-Reihe dürfen sich auf eine actiongeladene und unterhaltsame Piratenreise freuen. Diese verbindet neue Mechaniken und Kampfstile mit der beliebten Charaktertiefe der Serie. Den gesamten RGG Summit 2024 könnt ihr euch hier ansehen. Am 28. Februar soll der Spin-off-Titel für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Übrigens hat Amazon eine Yakuza-Serie angekündigt. Dazu findet ihr hier mehr heraus.