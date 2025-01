Am 4. Februar 2025 erwartet Gaming-Fans ein besonderes Highlight: Das mit Spannung erwartete „Kingdom Come: Deliverance II“ wird bei einem exklusiven Launch-Event im Xperion Berlin vorgestellt. Der Einlass beginnt um 16:00 Uhr, das Programm startet um 17:00 Uhr. Maurice Weber, Journalist und Gaming-Experte, moderiert den Abend und bietet spannende Einblicke in das neue Spiel. Teilnehmer haben zudem die seltene Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends sind Gewinnspiele, bei denen einzigartige Preise rund um „Kingdom Come: Deliverance II“ gewonnen werden können. Der Eintritt ist kostenlos, jedoch auf Besucher ab 18 Jahren beschränkt. Da die Tickets limitiert sind, wird eine frühe Anmeldung empfohlen. Wenn ihr es nicht schafft, vor Ort dabei zu sein, könnt ihr via Twitch reinschauen.

Xperion Berlin als Kulisse

Das Event im Xperion Berlin bietet die ideale Atmosphäre für diese besondere Vorstellung. Als beliebter Treffpunkt für Gaming- und eSports-Enthusiasten lockt es regelmäßig Fans aus ganz Deutschland an. Neben der Enthüllung von Details zu „Kingdom Come: Deliverance II“ bietet das Event eine hervorragende Gelegenheit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.

„Kingdom Come: Deliverance II“ knüpft an den Erfolg des ersten Teils an, der für seine realistische Darstellung des Mittelalters und eine packende Handlung bekannt wurde. Die Fortsetzung verspricht, sowohl grafisch als auch spielerisch neue Maßstäbe zu setzen. Fans können sich auf spannende Enthüllungen freuen, die voraussichtlich während des Events bekannt gegeben werden. Was das erste Jahr in dem heiß erwarteten Mittelalter-RPG zu bieten hat, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht.

Quelle: GamesWirtschaft