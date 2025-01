Mit Kingdom Come: Deliverance 2 kehrt eines der realistischsten Mittelalter-RPGs zurück und entführt Spieler erneut in das historische Böhmen des 15. Jahrhunderts. Entwickler Warhorse Studios und Publisher Plaion haben kurz vor dem Release einen neuen Trailer veröffentlicht, der das Leben eines Ritters von all seinen Seiten zeigt – von rauschenden Festen bis hin zu blutigen Schlachten. Wer das raue Mittelalter erleben möchte, darf sich auf spannende Abenteuer freuen.

Zwischen Ehre, Rausch und Gefahr: Der neue Trailer

Der neue CGI-Trailer mit dem Titel „Live a Medieval Life“ stammt vom renommierten Animationsstudio Platige. Der Trailer gibt einen packenden Einblick in das facettenreiche Leben von Heinrich, dem Helden aus dem ersten Teil. Die Zuschauer begleiten ihn in Szenen voller Kontraste. Während er sich in einem Moment charmant einer Dame zuwendet, findet er sich kurz darauf in einem hitzigen Faustkampf in einer Taverne wieder oder donnert in schwerer Rüstung über das Schlachtfeld.

Besonders eindrucksvoll ist die Balance zwischen Authentizität und Humor. Der Trailer zeigt Heinrich nicht nur als tapferen Krieger, sondern auch als einfachen Mann, der sich durch eine raue Welt schlägt – mit all ihren Herausforderungen und Versuchungen. Neben ehrenhaften Turnieren und dramatischen Kämpfen gehört eben auch das Feiern, Trinken und Prügeln zum Alltag. Warhorse Studios verspricht eine Welt, die so glaubwürdig wirkt, dass sich Spieler regelrecht in die Zeit zurückversetzt fühlen.

Bald geht es los: Preload und Release-Termine

Der Startschuss für Kingdom Come: Deliverance 2 fällt am Dienstag, den 4. Februar. Wer nicht erst am Veröffentlichungstag mit dem Download beginnen möchte, kann das Spiel bereits im Voraus herunterladen. Angesichts einer stattlichen Größe von rund 100 GB ist das durchaus ratsam, um direkt zum Release loslegen zu können.

Auf der Xbox Series X|S ist der Preload bereits verfügbar, PlayStation-5-Spieler dürfen ab Sonntag, den 2. Februar um 17:00 Uhr loslegen. PC-Spieler müssen sich einen Tag länger gedulden und können am Montag, den 3. Februar zur gleichen Uhrzeit starten. Technisch hebt der zweite Teil die Messlatte noch höher, verspricht beeindruckende Grafiken und eine noch lebendigere Spielwelt. Wer bereit ist, sich dem herausfordernden Ritterleben zu stellen, kann sich auf ein episches Abenteuer freuen.