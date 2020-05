Bandai Namco enthüllte einen neuen Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Diesmal steht das US-Team im Fokus.

Bereits letzte Woche wurde auch das Deutsche Team vorgestellt. Diesen Trailer wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.

Geplant ist Captain Tsubasa – Rise of New Champions für den PC, die PS4 und Nintendo Switch. Die Umsetzung für die Xbox One ist nach aktuellem Stand nicht geplant. Wann es soweit sein wird, ist leider noch nicht bekannt. Sobald es Neuigkeiten zum Release gibt, lassen wir es euch wissen!