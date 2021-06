Please enable JavaScript



In drei Tagen beginnt das Summer Game Fest 2021. In dessen Rahmen werden verschiedene Gaming-Events stattfinden, bei denen sich Fans auf viele Neuigkeiten freuen können. Um Zuschauer auf den baldigen Beginn einzustimmen, veröffentlichte Veranstalter Geoff Keighley gestern einen neuen Trailer.

Doch nicht nur der neue Trailer sorgte für Diskussionsstoff bei den Fans. Auch Keighleys Tweet, in dem er den Inhalt des Summer Game Fest 2021 (SGF) vorstellte, sorgte für große Vorfreude.

Context for #SummerGameFest Kickoff Live on Thurs:



– 30+ games, combination of new game reveals, long-awaited updates.

– Guests: Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito and surprises + devs.

– Musical performances: Weezer, Japanese Breakfast, Sonic Symphony.

– Day of the Devs. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 6, 2021

Die Gerüchteküche gerät darüber natürlich ins Brodeln. Offensichtlich können wir mit Neuigkeiten zu Sonic the Hedgehog, Far Cry 6 und einem neuen Jurassic World-Spiel rechnen. Wie der Trailer oben zeigt, können sich Fans außerdem auf Neuigkeiten zu Horizon Forbidden World, Life is Strange: True Colors und viele weitere Titel freuen. Schon am Mittwoch wird DICE Neuigkeiten zu Battlefield 6 enthüllen. Ob wir uns auf weiteres Material während des Summer Game Fest 2021 freuen können, werden wir spätestens in zwei Tagen erfahren.

Wer übrigens besonders neugierig auf das kommende SGF 2021 ist, kann heute Nachmittag mit Geoff Keighley himself in Kontakt treten. In einem Livestream, der bald beginnt, können Fans den Veranstalter mit allen möglichen Fragen löchern.

Zu guter Letzt noch eine Info in Sachen Erreichbarkeit. Neben dem offiziellen SGF-Stream wird es auch einen Co-Stream geben, der sämtliche Ereignisse in ASL (American Sign Language) übersetzt. Wenn ihr also jemanden kennt oder selbst hörgeschädigt seid, könnt ihr trotzdem an dem Event teilnehmen.