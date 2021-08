Während der diesjährigen gamescom veröffentlichten Owlcat Games und Prime Matter den Launch-Trailer zu Pathfinder: Wrath of the Righteous. In diesem enthüllen Entwickler und Publisher brandneues Gaming-Material. Was 2020 als Kickstarter-Projekt begann, enthüllt sich nun als epische Schlacht für das Gute in der Festung Drezen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Rollenspieler, schärft die Klingen! Der Launch-Trailer zu Pathfinder: Wrath of the Righteous verspricht ein episches RPG-Erlebnis für alle Fans der gleichnamigen Tabletop-Kampagne! Aber auch Neulinge werden sich dank der verbesserten Tutorials schnell in der Welt von Pathfinder zurecht finden und den Kreuzzug gegen die Dämonen führen können.

Der Launch-Trailer zeigt interessiertem Fantasy-Fans die Möglichkeiten, die ihnen im weiteren Spielverlauf offen stehen. Werden sie für das Gute kämpfen und das Leben in die geschundenen Lande von Sarkoris zurückbringen? Oder schlagt ihr euch auf die Seite des Bösen und bringt Verderben über den letzten Schimmer Hoffnung?

Schlagt euren eigenen Weg ein, wenn Pathfinder: Wrath of the Righteous am 2. September für PC erscheint. Am 1. März 2022 können auch Gamer an Xbox One und PlayStation 4 dem Ruf des Kreuzzugs folgen.



Quelle: Koch Media

Eine gute Zeit für Fantasy-Fans

Während Wrath of the Righteous sich in den Startlöchern befindet, gibt es auch gute Neuigkeiten zu Pathfinder: Kingmaker zu berichten. Der geistige Vorgänger des bald erscheinenden CRPG ist nämlich seit dem Release 2018 eine Million Mal verkauft worden. Nachdem im letzten Jahr die Definitive Edition zu Pathfinder: Kingmaker erschienen ist, gibt es jetzt noch einen Grund bei Owlcat Games die Knorken knallen zu lassen. Um das zu feiern, gibt es auf Steam einen Rabatt auf die Enhanced Plus Edition.

Wer Pathfinder: Kingmaker vor dem Release seines Nachfolgers ausprobieren möchte, kann über PC, Xbox One und PlayStation 4 darauf zugreifen. Wir wünschen euch viel Spaß!