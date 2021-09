Die Spannung steigt! Am Freitag erscheint Life is Strange: True Colors! Um Fans einen letzten Überblick zu verschaffen, stellt Square Enix in einem Video die verschiedenen Editionen des Spiels vor, die noch vorbestellt werden können. In diesem Video gibt es natürlich auch einige Gameplay-Szenen zu bestaunen.

Life is Strange: True Colors erzählt die dramatische Geschichte von Alex Chen, die empathische Fähigkeiten besitzt. Als eines Tages ihr Bruder stirbt, muss sie ihre Fähigkeiten einsetzen, um den Mörder ihres Bruders zu finden.

Im Verlauf der letzten Monate haben wir euch die deutschen Synchronsprecher, die Love-Interests und erste Gameplay-Videos vorgestellt. Jetzt geht es in die heiße Phase, denn der vierte Teil der Reihe erscheint am Freitag für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, Stadia und Nintendo Switch.

Das neuste Video stellt die verschiedenen Editionen zu Life is Strange: True Colors vor, die ihr entweder noch vorbestellen oder ab Freitag käuflich erwerben könnt:

Standard Edition (Digital & Einzelhandel) Enthält das Basisspiel Bei Vorbestellung: Outfit-Pack für Alex



Deluxe Edition Alle Inhalte der Standard-Edition Zusatz-Story Wavelengths (30.09.) 4 Heldenoutfits



Ultimate Edition Alle Inhalte der Deluxe Edition Life is Strange Remastered Collection (2022) Bei Vorbestellung: Alex Outfit-Pack & Crypt Outfit für Before the Storm



Protagonistin Alex Chen

Das kleine Städtchen Haven Springs

Während die Standard Edition von knapp 60 Euro erhältlich ist, kostet die Deluxe Edition knapp 70 Euro. Die Ultimate Edition wird für knapp 80 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen zum Kauf findet ihr auf der offiziellen Website. Beachtet bitte, dass am Freitag ausschließlich LiS: True Colors erscheinen wird. Die Remastered Collection wurde auf das Frühjahr 2022 verschoben.