Dass es tierisch wild zugeht in der kommenden Fortsetzung der Far Cry-Reihe, wissen wir bereits. Nicht nur sind wir in einem Beitrag auf den knuffigen Chorizo eingegangen. Erst kürzlich haben wir euch auch zu dem Tierreich von Far Cry 6 in Kenntnis gesetzt. Am gestrigen Abend veröffentlichte Ubisoft eine Fernsehwerbung zu dem bald erscheinenden Action Adventure, in dem ein treuer Compadre im Vordergrund steht: Der Hahn Chicharrón.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der neue Trailer zu Far Cry 6 zeigt, was für ein Chaos ein kleiner, schräger Vogel so alles anstellen kann. Eingefangen um an Hahnenkämpfen teilzunehmen, widersetzt sich Chicharrón seinem Schicksal und startet eine Stampede widergleichen in der großen Stadt. Damit sorgt er nicht nur für Aufruhr bei der Armee von Yara. Auch die Guerilla-Kämpfer der Libertad finden sich in einem riesigen Chaos wieder, wissen jedoch wie sie diese Situation zu ihrem Vorteil nutzen können.

In Far Cry 6 schlüpfen Spieler in die Rolle der Dani Rojas, deren Familie vom Machthaber Antón Castillo getötet worden ist. Getrieben von Rachegedanken schließt sie sich den Freiheitskämpfern der Libertad an. Die Guerilla-Krieger wollen die Insel Yara von dem Machthaber befreien. Dafür sammeln sie sich in einem Lager und bauen sich aus verschiedenen Gegenständen tödliche Waffen zusammen. Dazu erklären wir euch in einem weiteren Beitrag mehr.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober für PC, PlayStation, Xbox, Stadia und Luna. Auf der offiziellen Website könnt ihr vorbestellen. Übrigens: Genau wie Chorizo bezeichnet auch Chicharrón auch eine Speise aus Fleisch. Dafür kann der Bauchspeck vom Schwein oder anderen Tieren verwendet. Lest mehr dazu hier.