So glasklar habt ihr den Landwirtschafts-Simulator 22 noch nie gesehen! Wie GIANTS Software in einer neuen Pressemitteilung bekannt gibt, erleben PC-Gamer den Farming-Sim in besonders klarer Grafik. Denn dank NVIDIA DLAA und NVIDIA DLSS erhält der Titel einen gewaltigen Performance-Boost. Außerdem zeigt ein herrlich winterlicher Trailer die verschneite Landschaft der Erlengrat-Region.

Kurz vorm Winter ruft GIANTS Software schon nach Schnee. Nachdem ihr bereits einen Blick auf den Mittleren Westen der USA und den sonnenbeschienenen Süden Frankreichs werfen durftet, geht es nun in die europäische Alpenregion Erlengrat. Ein imposantes Städtchen schmiegt sich an die bewaldeten Berghänge der Alpen. Die Glocken des Kirchturms sind in der Entfernung zu hören, während ihr euren Weg zu euren Feldern antretet. Erlebt die Alpenidylle im neuen Trailer des Landwirtschafts-Simulator 22.

Besonders schön fallen die Schneeflocken Erlengrats dank der aktiveren DLSS (Deep Learning Super Sampling). Denn der Landwirtschafts-Simulator 22 läuft auf Systemen mit Grafikkarten der GeForce RTX-Serie schärfer und flüssiger als jemals zuvor. PC-Gamer können sich auf eine gesteigerte Auflösung, Bildrate und Bildqualität gefasst machen. Dank der KI hinter DLSS wird ein 4K-Bild widergegeben, obwohl das Spiel mit 1080p gerendert wird. So erhaltet ihr höhere Bildraten merklichen Verlust an Bildqualität im Vergleich zum nativen 4K.

Zur Unterstützung dieses Prozesses greift die DLAA-Technik. Diese nutzt den freien GPU-Spielraum und sorgt mit der gleichen Technologie wie DLSS ebenfalls für einen zusätzlichen Grafik-Boost auf eurem Bildschirm.

Der Landwirtschats-Simulator 22 erscheint am 22. November für PC, PlayStation, Xbox und Stadia. Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Website. Alternativ haben wir noch einen Artikel über die Individualisierungsmöglichkeiten des Spiels für euch.