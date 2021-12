In verrückten Zeiten wie diesen packt wohl viele die Landflucht. Seit dem 22. November ist der Landwirtschafts-Simulator 22 erhältlich und erfreut sich noch immer einer immensen Beliebtheit. So ist es kein Wunder, dass er zu den meistverkauften Spielen Europas gehört. So berichtet es zumindest Christopher Dring, Kopf von GamesIndustry.biz, auf Twitter. Auch in den Steamcharts belegt der Simulator noch immer eine Spitzenposition.

Zwei Monate nach Release zocken noch immer eine Menge Leute den Landwirtschafts-Simulator 22 auf Steam. Laut SteamDB belegt der Farming-Sim den 23. Platz der meistgespielten Titel der Woche. Damit lässt er Titel wie Final Fantasy XIV Online und Forza Horizon 5 weit hinter sich. Noch weiter abgeschlagen ist der Online-Shooter Battlefield 2042. Dieser belegt lediglich Platz 80 der beliebtesten Spiele dieser Woche. Dass der Farming-Sim für mehr Begeisterung sorgt als der apokalyptische Shooter, haben wir euch bereits erzählt.

Doch nicht nur in dieser Woche macht der Landwirtschafts-Simulator 22 auf sich aufmerksam. Laut Christopher Dring ist der Titel seit seinem Release europaweit beliebter als The Legend of Zelda: Skyward Sword, Ratchet & Clank Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 und Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dieser Erfolg lässt sich zum Teil damit erklären, dass der Landwirtschafts-Simulator nicht exklusiv für eine Plattform erschienen ist.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 zeichnet sich durch eine Vielzahl neuer Features aus, wie zum Beispiel den einstellbaren Jahreszeiten. Außerdem sorgen weitere Maschinen für einen reibungsloseren Ablauf im landwirtschaftlichen Alltag. Seit Mitte Dezember ist das erste Content Update bereits erhältlich.