In den letzten Jahren war es nicht leicht, ein Echtzeit-Strategie-Fan zu sein. Hoffnungsschimmer wie Iron Harvest und Age of Empires 4 waren die seltenen Lichtblicke, Katastrophen wie Warcraft 3 Reforged die Regel. Ubisofts neuster Siedler Teil sollte 2022 das Ruder eigentlich umreißen, doch nach enormer Kritik an Gameplay- und Designentscheidungen, wurde nun die erneute Verschiebung bekannt gegeben.

Kommt jetzt die Kehrtwende bei der weiteren Entwicklung von Die Siedler?

Ursprünglich sollten Die Siedler bereits diesen Monat, am 17. März 2022 erscheinen. Daraus wird jetzt wohl nichts, denn wie die Entwickler von Ubisoft Blue Byte in einem offiziellen Statement ankündigen, wird der Release des achten Siedler-Teils auf ein unbekanntes Datum in der Zukunft verschoben.

Eine traurige Nachricht, an die man nach den zahlreichen, zuletzt Pandemie-Bedingten Verschiebungen der letzten Jahre beinah gewöhnt sein sollte. Doch hier gibt es einen anderen Grund. Nach der offiziellen Die Siedler Closed Beta, war die Meinung der Spieler und Tester sehr eindeutig. Es hagelte enorme Kritik und Unzufriedenheit mit dem Stand des Spiels. Vor allem die zu starke Vereinfachung von Gameplay-Mechaniken insbesondere in der Wirtschaft sowie die Designentscheidung keine spielbaren historischen, sondern Fantasy Völker zu integrieren, stieß vielen Beta-Testern sauer auf.

Hallo liebe Die Siedler Fans, wir haben ein wichtiges Update für euch. pic.twitter.com/1BIX2jVi6S — Die Siedler (@DieSiedlerDEU) March 3, 2022

Offenbar ist nach so einem Backlash und so vielen validen Punkten bei Ubisoft die kluge Entscheidung gefallen, sich dem Spiel weiter anzunehmen und vielleicht sogar auch grundlegende Sachen nochmal zu überarbeiten. Hoffentlich bekommen Die Siedler so nicht nur etwas kosmetischen Feinschliff, sondern auch eine kleine Generalüberholung und somit Rückkehr zu alten Glanzzeiten. Da es keinen neuen offiziellen Release-Termin gibt, kann man nur spekulieren, ob es noch dieses Jahr passieren wird. Oder, ob die Entwickler den neusten Teil der (deutschen) Strategiespiel-Institution Die Siedler von Grund auf überarbeiten wollen. Dadurch ist eine Fertigstellung und die zusätzlichen notwendigen Arbeiten am Spiel natürlich schwer einzuschätzen, weswegen wir, anders als z.B. bei Cyberpunk 2077, noch kein neues Release-Datum bekommen.

Dies kann sich jedoch noch ändern und eine zweite Beta ist denkbar, um sich erneut die Meinung der Fans einzuholen. Denn manchmal tun die Entwickler gut daran, darauf zu hören. Ob auch im Fall von Die Siedler, bleibt abzuwarten.