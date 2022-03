Please enable JavaScript



Nach vielem hin und her ist es nun klar, dass Hogwarts Legacy noch in diesem Jahr erscheinen soll. Dies hat Publisher WarnerBros höchstpersönlich bestätigt. Wohl möglich liegt ein Release schon in unmittelbarer Nähe, denn Sony kündigte heute für diesen Donnerstag, den 17. März 2022, spontan eine Playstation State of Play mit neuen Gameplay-Szenen zu Hogwarts Legacy an!

Endlich neue Bilder zu Hogwarts Legacy auf der Playstation State of Play

Letzte Woche präsentierte uns Sony in einer State of Play bereits neue Szenen kommender Spiele und auch völlig neue Titel. Nun aber bekommt das im Harry Potter Universum angesiedelte Rollenspiel Hogwarts Legacy eine eigene Show und das schon in 3 Tagen! Im rund 20-minütigen Talk, der auf den offiziellen Playstation YouTube- oder Twitch Kanälen zu sehen sein wird, werden die Entwickler über den Stand der Entwicklungsphase von Hogwarts Legacy sprechen und auch neue Gameplay-Szenen zeigen. Diese werden auf einer PS5 aufgenommen, Hogwarts Legacy wird aber wie 2020 angekündigt auch auf der älteren PS4, sowie allen Xbox Konsolen und dem PC erscheinen.

Gut möglich, dass uns passend dazu auch ein neuer Trailer erwartet, der uns in unser liebstes, magisches Zauberer-Universum entführt. Nach der Präsentation, die um 22:00 Uhr MEZ startet, werden auf dem offiziellen Playstation.Blog noch weitere zusätzliche Infos veröffentlicht.