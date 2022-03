Please enable JavaScript



Die heutige Spieleindustrie hat sich im Vergleich zu vor 10 Jahren stark verändert. Von Spielhallen über Heimvideospiele bis hin zu dem riesigen Unternehmen, das es heute ist, hat sich das Spielen von einem unterhaltsamen Hobby zu einem eigenen Unterhaltungsuniversum entwickelt. Videospiele sind heute das weltweit größte Unterhaltungsmedium, und eine Sache, die dazu beigetragen hat, dass Videospiele so populär sind, ist ihr Wettbewerbscharakter, und mit Wettbewerbsspielen kommt der eSport: Spielen auf professioneller Ebene.

eSport hat in den letzten Jahren einen explosionsartigen Anstieg der Popularität erlebt. Und während sich einige Jugendliche auf das Lernen und die Nutzung von Technologie konzentrieren, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, versuchen andere, erfolgreiche Sportler in eSport-Spielen zu werden. Die wachsende Popularität von eSports hat einige lebensfähige Karrieren hervorgebracht. Sogar die Forschung hat gezeigt, dass das Spielen von Videospielen Vorteile für bestimmte kognitive Systeme im Zusammenhang mit der visuellen Aufmerksamkeit und dem Kurzzeitgedächtnis haben kann. Ein weiterer Grund, warum viele Menschen erwägen, ihre Karriere in dieser Branche zu suchen.

Das erste Anzeichen für eine eSports-Veranstaltung gab es bereits Ende 1971. Es handelte sich um eine Veranstaltung der Universität Stanford, bei der sich Studenten verschiedener Fachrichtungen in einer Schlacht des alten Spiels Spacewar messen konnten. Aber im Gegensatz zu heute gab es kein Preisgeld. Bei dieser Pionierveranstaltung wurde als Preis ein Jahresabonnement der berühmten Zeitschrift Rolling Stone ausgelobt. Auch wenn es sich bei diesem Event nicht um ein offizielles eSports-Event handelte, so war es doch der Beginn von etwas Neuem in der Welt des Gaming. Und der Schwung, den diese Veranstaltung auslöste, gab den Anstoß für das erste offizielle kompetitive Gaming-Event im Jahr 1980. Es handelte sich um die Space Invaders Championship, an der mehr als 10.000 Spieler teilnahmen.

Das enorme Interesse rückte die Welt der kompetitiven Spiele in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Medien, Spieleentwickler und zahlreiche andere Organisationen begannen langsam, das Potenzial des kompetitiven Spielens zu erkennen, und begannen, es zu nutzen. Auch eSport Wetten wurden in dieser Zeit ins Leben gerufen und stiegen rasant in ihrer Popularität. Ego-Shooter sind dabei eines der beliebtesten Genres und wann immer wir über FPS-Spiele sprechen, ist der erste Name, der auftaucht, Counterstrike. Counterstrike war eigentlich eine Abwandlung des Spiels Half-Life, aber CS wurde zur ersten Wahl für FPS-Spieler. Im klassischen Spielmodus des strategischen First-Person-Shooters Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) treten zwei Teams mit je fünf Spielern als Terroristen und Anti-Terroristen gegeneinander an. Im Gegensatz zu den meisten anderen Shootern kann ein Spieler, der im Kampf getötet wird, hier nicht sofort wieder ins Spiel einsteigen. Wer getötet wird, kann sein Team erst in der nächsten Spielrunde eines Wettbewerbs wieder unterstützen.