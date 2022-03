Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Auch im zweiten Monat des Jahres gab es so einige Highlights unter den Gamers Artikeln. Im Februar sorgten weiterhin einige Blizzard Meldungen für Aufregung, aber auch die Releases neuer Spiele standen im Vordergrund. Was euch besonders begeistert hat, verraten wir euch in den folgenden Zeilen, samt Verlinkungen auf die erwähnten Artikel.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cross-Faction-Play zwischen Horde und Allianz kommt!

Veröffentlicht am 1. Februar 2022

Blizzard

Mit dieser Meldung hat wohl auch der erfahrenste und best informierteste WoW-Spieler gerechnet. Noch dieses Jahr plant Blizzard in World of Warcraft, die Fraktionsgrenzen zwischen Horde und Allianz aufzuheben und gemeinsames Raiden zu ermöglichen! Ein Paradigmenwechsel innerhalb des langlebigen MMORPGs, das bereits mit einem zukünftigen Patch kommen soll und festen Regeln folgen wird.

Die komplette Meldung mit allen Details zum Horde-Allianz Cross-Faction-Play findet ihr hier.

Die letzten beiden Klassen für Tiny Tina’s Wonderlands vorgestellt

Veröffentlicht am 1. Februar 2022

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: 2K Games

Ein paar Wochen vor dem Release des Borderlands-Spin-Off Tiny Tina’s Wonderland wurden auch die letzten beiden Klassen von 2K Games offiziell vorgestellt. Der Grabspross und Sporenhüter*in runden den Umfang an verschiedenen Kämpfern in der absurden DnD-Fantasy-Loot-Shooter Welt ab und überzeugen mit einzigartigen Fähigkeiten und, wie erwartet, einer Menge Punchlines und Anspielungen.

Die komplette Übersicht der neuen Klassen findet ihr hier.