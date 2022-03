Please enable JavaScript



Die Inhalts-Updates zu Far Cry 6 reißen nicht ab. Am Wochenende erscheint eine neue Mission im Stranger Things Look. Zusätzlich könnt ihr vom 24. bis einschließlich Sonntag, den 27. März 2022, das Hauptspiel samt aller bisher erschienen DLCs komplett gratis spielen! Ein Test-Wochenende, wie es Ubisoft häufiger mit seinen Titeln macht. Vor kurzem ebenso auch mit Assassins Creed Valhalla.

Das erwartet euch in der neuen Far Cry x Stranger Things Mission

Nach der wuchtigen Danny Trejo Mission kommt jetzt die Cross-Promo mit der Netflix Hit-Serie Stranger Things, für die im Mai die vierte Staffel erscheinen soll. In Far Cry 6: The Vanishing müsst ihr die verstörenden Vorkommnisse auf einem alternative, dunklen Yara erforschen. Laut Ubisoft soll das ganze einen neuen Ansatz und mit einem „Stealth-Horror-Survival“ Gameplay etwas mehr Abwechslung im Vergleich zu den drei letzten Antagonisten-DLCs über Vas, Pagan Min und Joseph Seed bieten. Neben neuen geheimnisvollen Charakteren soll es auch eine neue Geschichte mit passender frischer Ausrüstung geben.

In der an Stranger Things erinnernden und sich daran orientierenden Paralleldimension werdet ihr euch in einem seltsamen Bunker auf die Suche nach verschwundenen Dorfbewohner aufmachen. Vielleicht wird es sogar ein kleines Wiedersehen mit den aus der Serie bekannten Figuren geben? Zumindest einen kleinen Teaser dadrauf könnten wir uns gut vorstellen.

Ebenso wie das Gratis-Wochenende ist Far Cry 6 auf allen Plattformen sowie für Stadia verfügbar. Also nichts wie los in das Far Cry 6 Wochenende auf Yara und mit der neuen Stranger Things Mission! Solltet ihr nach dem Ausprobieren Lust auf Mehr bekommen, könnt ihr das Spiel nachträglich kaufen und euren Spielfortschritt mitübernehmen. Oder schaut, was im Playstations Mega-März Sale sonst noch für euch dabei ist. Außerdem erschien heute natürlich auch das Loot-Shooter Fest Tiny Tinas Wonderlands!