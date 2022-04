Please enable JavaScript



Fantastische Games, innovative Projekte sowie viele bekannte Gesichter gab es am vergangenen Donnerstagabend bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2022 zu sehen. Erstmals seit 2019 konnten die Gewinnerinnen und Gewinner ihre Auszeichnungen auch wieder vor Ort entgegennehmen. Alle anderen konnten die Verleihung in München im unterhaltsamen Livestream verfolgen, der von Uke Bosse moderiert wurde. Co-Moderatorin Katrin Bauerfeind konnte aufgrund eines positiven Corona-Tests lediglich zugeschaltet werden. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro ausgeschüttet. „Chorus“ von Deep Silver Fishlabs und Koch Media wurde als „Bestes Deutsches Spiel“ ausgezeichnet. CipSoft aus Regensburg gewann in der Kategorie „Studio des Jahres“. Der Entwickler und Anbieter von Online-Spielen betreibt bereits seit 1997 das Online-Rollenspiel Tibia, das weltweit zu den ersten Titeln in diesem Genre gehört. In der Kategorie „Bestes Internationales Spiel“, die wie alle internationalen Kategorien undortiert sind, gewann das Action-Rollenspiel „Elden Ring“ von From Software und Bandai Namco Entertainment.

Hier könnt ihr euch die gesamte Verleihung im aufgezeichneten Livestream nochmal anschauen:

Von der Jury und der Community gleichermaßen ausgezeichnet wurde Maximilian Knabe als „Spieler des Jahres“. Der Streamer, der als HandOfBlood bekannt ist, hat mit Eintracht Spandau ein Esport-Team gegründet, um das sich in kürzester Zeit eine große Community gebildet hat und das auch Menschen erreicht, die bisher nur wenige Berührungspunkte mit den digitalen Wettkämpfen hatten.

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche gratuliert den GewinnerInnen

„Gratulation an alle Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2022! Die vergangenen zwei Jahre waren für alle besonders herausfordernd. Auch die Spiele-Entwicklung aus dem Home-Office wartete mit großen Hürden auf. Dass unter diesen erschwerten Bedingungen nicht die Qualität leiden muss, sondern hervorragende Spiele entstehen können, zeigen die eindrucksvollen Gewinner-Titel dieses Jahres. Besonders spannend sind die Nachwuchspreise: Hier zeigt sich abermals, welches enorme Potenzial wir in den kommenden Jahren heben können, wenn wir Deutschland zu einem der führenden Games-Standorte weltweit entwickeln. Das wollen wir als Branche gemeinsam mit der Politik erreichen.“

Die Nominierten und Gewinner in allen Kategorien

Bestes Deutsches Spiel

Chorus (Deep Silver FISHLABS / Koch Media)

Endzone – A World Apart (Gentlymad Studios / Assemble Entertainment)

Lacuna (DigiTales Interactive / Assemble Entertainment)

(dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel und je 30.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

Bestes Familienspiel

Katze Q – Ein Quanten-Adventure (kamibox)

OMNO (Studio Inkyfox)

Witchtastic (Flemming Visual Effects / Application Systems Heidelberg Software)

(dotiert mit 40.000 Euro)

Nachwuchspreis – Bestes Debüt

A Juggler’s Tale (kaleidoscube / Mixtvision Mediengesellschaft)

Cleo – a pirate’s tale (Greycap Audiovisual Mediadesign)

White Shadows (Monokel / Headup Games)

(dotiert mit 60.000 Euro für das beste Debütspiel und jeweils 25.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

Nachwuchspreis – Bester Prototyp

Delightfyl (Felicitas Brämer)

Makis Adventure (Mateo Covic, Eric Hartmann / Hochschule Rhein-Waal)

Skuggor (Tobias Borns, Sebastian Krause, Julia Wolf / Hochschule Trier)

Wiblu (Peter Bartonik, Christian Walter, Ramona Raabe)

Words (Ahmet Zahit Dönmez / TH Köln – Cologne Game Lab)

(dotiert mit 50.000 Euro für den besten Prototypen und jeweils 25.000 Euro für die vier weiteren Nominierten)

Beste Innovation und Technologie

Der Fall – Wettlauf gegen die Zeit (MixUp)

VR Skater (DEFICIT Games)

Warpdrive (Holocafe)

(dotiert mit 40.000 Euro)

Beste Spielewelt und Ästhetik

A Juggler’s Tale (kaleidoscube / Mixtvision Mediengesellschaft)

ITORAH (Grimbart Tales / Assemble Entertainment)

OMNO (Studio Inkyfox)

(dotiert mit 40.000 Euro)

Bestes Gamedesign

Get Together: A Coop Adventure (Studio Sterneck)

Kraken Academy!! (Happy Broccoli Games / Fellow Traveller)

OMNO (Studio Inkyfox)

(dotiert mit 40.000 Euro)

Bestes Serious Game

EZRA (Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V.)

NEPO Missions (Gentle Troll Entertainment / Fraunhofer-Institut IAIS)

Songs of Cultures – (A.MUSE – Interactive Design Studio)

(dotiert mit 40.000 Euro)

Bestes Mobiles Spiel

Albion Online (Sandbox Interactive)

Homeworld Online (Stratosphere Games / Gearbox Publishing)

Settle and Battle (Attic Games Studio)

(dotiert mit 40.000 Euro)

Bestes Expertenspiel

ELEX II (Piranha Bytes / THQ Nordic)

Imagine Earth (Serious Brothers)

Kubifaktorium (Neomateria Games)

(dotiert mit 40.000 Euro)

Bestes Live Game

Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Hunt: Showdown (Crytek / Koch Media)

Tropico 6 (Kalypso Media Group / Kalypso Media Group)

(dotiert mit 40.000 Euro)

Bestes Internationales Spiel

Elden Ring (From Software / Bandai Namco Entertainment Germany)

(From Software / Bandai Namco Entertainment Germany) Horizon Forbidden West (SIE Guerilla / Sony Interactive Entertainment)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel

Age of Empires IV (Relic Entertainment / Microsoft Deutschland)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Microsoft Deutschland)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Spielerin/Spieler des Jahres

Melanie Eilert (aka melly_maeh)

Maximilian Knabe (aka HandOfBlood)

Matthias Remmert (aka Knochen)

Pia Scholz (aka Shurjoka)

Kuro Takhasomi (aka KuroKy)

Studio des Jahres

CipSoft (Regensburg)

Paintbucket Games (Berlin)

Wooga (Berlin)

(dotiert mit 50.000 Euro)

Sonderpreis der Jury

Games Jobs Germany wurde mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. (dotiert mit 10.000 Euro).