Der Mai ist da und mit ihm stellt Sony die PlayStation Now-Spiele vor, die ihr im kommenden Monat zocken könnt. In den nächsten Wochen wird es besonders actionreich.

Im Mai lassen euch die PlayStation Now-Spiele ordentlich austeilen! Mit Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, SoulCalibur VI und Blasphemous werden euch drei actionreiche Titel geboten, mit denen ihr so richtig zuschlagen könnt. Wir stellen euch die drei Titel nochmal im Folgenden vor.

Prügelt euch mit euren Kindheitshelden in Naruto Shippuden: Ultimate Storm 4. In diesem 3D-Fighter erwartet euch ein komplett überarbeitetes Kampfsystem, mit dem ihr in den verschiedenen Modi euer Talent unter Beweis stellen könnt. Spielt die Story in Singleplayer, fordert eure Freunde in direkten Konfrontationen heraus oder stellt euch den besten der Welt.

Wer sich lieber mit Waffen prügeln möchte, kommt in SoulCalibur VI auf seine Kosten. Neben dem Story-Modus erwartet euch ein Multiplayer-Online-Modus, in dem ihr gegen massenweise Gegner antreten müsst. Wenn ihr es individuell mögt, könnt ihr im Erstellungsmodus sogar euren eigenen Kämpfer kreieren.

Zu guter Letzt bieten euch die PlayStation Now-Spiele im Mai den Hack-and-Slash-Plattformer Blasphemous. Hier schlüpft ihr in die Rolle des Reumütigen, der das Land Cvstodia vor dem schrecklichen Fluch Das Wunder befreien muss. Prügelt euch durch alptraumhafte Welten voll verdrehter Religionen und streckt eure Gegner mit der Hilfe von Relikten und Gebeten nieder.

Das war unsere Übersicht zu den PlayStation Now-Spielen im Mai 2022. Wir verraten euch, was euch bei Xbox und Prime Gaming erwartet.