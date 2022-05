Please enable JavaScript



Vom 12. bis 19. Mai 2022 warten nicht ein, nicht zwei, nein ganze drei Gratis-Spiele im Epic Games Store auf euch. Sowohl für Single- als auch Multiplayerfreunde ist was dabei. Wir stellen euch die dieswöchigen Titel vor, die ihr euch sofort sichern könnt. Wie so oft heißt es: Spiel aussuchen, dem Account hinzufügen und für immer behalten.

Prey

Prey von 2017 ist in erster Linie ein faszinierender Science-Fiction-Shooter, der vor allem Fans von Bioshock und ähnlichen Story-Action-Shootern begeistern sollte. Ein spannendes Leveldesign mit vielen versteckten Geheimnissen ist in eine spannende Story mit innovativen Gameplaymechaniken integriert. Auf einer verlassenen Raumstation geht es gegen fiese Aliens, für die wir mal Beute, mal heimtückischer Jäger sind. Zwar merkt man der Action-Adventure-Shooter einige Designschwächen und sein Alter an, doch auch aufgrund der vielen coolen Gruseleinlagen ist es ein Top-Spiel und kleines Highlight des Frühsommers im Epic Games Store.

Jotun: Valhalla Edition

In Jotun, die es in der Walhalla Edition diese Woche gratis im Epic Games Store gibt, müsst ihr als Wikingerkriegerin Thora euch vor den nordischen Göttern beweisen, um nach Valhalla zu kommen. Das Action- und Entdeckungsspiel setzt auf eine isometrische Perspektive, hübsche Comic-Grafik und spannende Kämpfe und Rätsel. Für Fans von Titel wie Assassins Creed Valhalla und God of War Ragnarok dürfte Jotun definitiv einen Blick wert sein.

Redout: Enhanced Edition

Mit dem Rennspiel Redout: Enhanced Edition werden alle Fans von Arcade Racern und Mario Kart Partys voll auf ihre Kosten kommen. Das besondere Gimmick. Die Rennen finden im Weltraum statt und sind an Schnelligkeit und Action kaum zu überbieten. Für einen Abend mit Freunden, wo es durchaus auch mal kompetitiver sein kann, ist Redout ideal. Simples Spielprinzip verpackt in einer tollen Optik und Hammer-Soundtrack, was will man von einem Rennspiel mehr.