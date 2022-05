Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

15 Jahre Industrie-Business hat 505 Games schon auf dem Buckel, aber einen Showcase hat der Publisher bisher noch nie abgehalten. Am heutigen Nachmittag war es schließlich soweit und der breigefächerte Unternehmen konnte zeigen, welche Games sich gerade in der Pipeline befinden. Wir stellen euch die kommenden Titel vor.

Der erste Titel des 505 Games Showcase nennt sich Among the Trolls und stammt von Forbidden Studios. In diesem Survival-Action-Adventure spielt ihr als Anna oder Alex, die aus den USA anreisen, um ihre Großeltern in Finnland zu besuchen. Doch die Hütte inmitten der einsamen Wälder ist verlassen. So liegt es am Protagonisten das Verschwinden der Großeltern zu erörtern, während man sich immer tiefer in die nordische Folklore verliert. Der Indie-Titel Among the Trolls wird zu einem noch unbekannten Datum im Steam Early Access verfügbar sein.

Ähnlich abenteuerlich geht es mit dem Action-RPG Stray Blade von Point Blank Games weiter. Als abtrünniger Abenteurer seid ihr an das Land Acrea gebunden und durchstreift es nun gemeinsam mit eurem Gefährten, dem Xhinnon-Wolf Boji. Das Gameplay ist vor allem auf Sammeln, Craften und Kämpfen ausgelegt. Um XP zu sammeln, muss der Abenteurer Kämpfe bestreiten. Zum Aufleveln von Boji wird gefundenes Wissen benötigt. Stray Blade soll im nächsten Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Zu guter Letzt kommt der 505 Games Showcase noch auf Eiyuden Chronicle: Rising und Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes zu sprechen. Ersteres ist seit dem 10. Mai für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich. Das Aufbau-Action-Adventure liefert die Vorgeschichte zu dem im nächsten Jahr erscheinenden Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, das vor allem als erfolgreichstes Kickstarter-Projekt von 2020 bekannt ist.

Mehr von 505 Games findet ihr in unseren Meldungen zu Drawn to Life, Ghost Runner und No Man’s Sky.