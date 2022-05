Kaum zu glauben, aber die lange Wartezeit ist fast vorbei! Morgen erscheint Vampire: The Masquerade – Swansong. Bevor es allerdings losgeht, präsentiert Big Bad Wolf einige finale Eindrücke zum RPG im letzten Developer Diary.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In Vampire: The Masquerade – Swansong schlüpft ihr in die Rolle der drei Vampire Galeb, Emem und Leysha. Ihre individuellen Fähigkeiten nutzend, müssen die drei ein abscheuliches Verbrechen lösen, das der Bostoner Camarilla widerfahren ist. Während Galeb in besonderes brenzlichen Situationen unter Menschen agiert, nutzt Leysha ihre emotionalen Fähigkeiten und handelt eher subtil. Im Gegensatz dazu ist Emem eine Art Botschafterin, die in verschiedenen sozialen Kreisen agieren kann.

In dem neusten (und letzten) Developer Diary sprechen die Entwickler über das Setting, dem Pen and Paper-System World of Darkness.

Die Entwickler von Big Bad Wolf gehen nicht nur leidenschaftlich gern ihrem Beruf nach. Viele von ihnen spielen gern Pen and Paper, wodurch sie mit der World of Darkness bestens vertraut sind. Um ein realistisches Bild der Welt zu zeichnen, war daher zunächst viel Recherchearbeit von Nöten. Schließlich findet die Story von Vampire: The Masquerade – Swansong innerhalb unserer Welt statt, weshalb Realismus besonders wichtig ist.

Um dem Pen and Paper-Feeling gerecht zu werden, ist das Game vor allem auf soziale Interaktionen und Interaktionen mit der Umwelt ausgelegt. Das lässt sich auch an den spielbaren Figuren erkennen. Alle drei haben bereits eine reichhaltige Hintergrundgeschichte und sind bekannte Mitglieder der Camarilla. Dieser Status öffnet ihnen viele Türen und lässt sie informell mit ranghohen Mitgliedern der Gruppierung sprechen.

Vampire: The Masquerade – Swansong erscheint morgen, am 19. Mai für PC, PlayStation und Xbox. Tabletop-Abenteuer erwartet euch in der kommenden Visual-Novel Wolves on the Westwind.