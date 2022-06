Please enable JavaScript



Wolltet ihr euch schon immer so fühlen wie der Weiße Hai in Jaws? Das Open-World-Action-RPG Maneater machts möglich! Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Hais und müsst euch in einer tödlichen Unterwasser- und Oberwasserwelt behaupten. Das Spiel ist bis zum 16. Juni gratis im Epic Games Store erhältlich. Alles, was ihr tun müsst, ist Maneater eurer Bibliothek und eurem Account hinzufügen und schon könnt ihr auf Menschenjagd gehen, um eure verstorbene Hai-Mutter zu retten.

Das erwartet euch in Maneater

Die Entwickler von Tripwire Interactive sind wohl große Hai-Anhänger, denn bisher gab es noch keinen Ansatz, die missverstandenen Monster der See als Protagonist in einem Action-Rollenspiel zu integrieren. Dies klappt aber in Maneater erstaunlich gut! Das schwimmen, jagen, fressen macht auch nach Stunden dank des übersichtlichen Belohnungs- und Entwicklungssystem Spaß. Indem ihr Aufgaben à la Töte X Schildkröten, Fischer, Touristen erfüllt, verdient ihr euch Erfahrungspunkte, die ihr in neue Mutationen investieren könnt, durch die ihr nach und nach tödlicher, schneller und robuster werdet. An der Spitze der Nahrungskette, mit rasiermesserscharfen Zähnen, einer Elektroschock-erzeugenden Haut und stacheligen Flossen ausgestattet, kann euch bald keiner mehr was anhaben. So entwickelt ihr euch zum gefährlichsten Prädator der Evolutionsgeschichte.

Selbst an Land könnt ihr für einige Momente für Chaos sorgen, bevor euch die Luft ausgeht und ihr zurück ins rettende Wasser hechten müsst. Doch auch so gibt es genug zu sehen und zu tun. Strände voller Badegäste, fiese Fischer, die auf die Jagd nach euch und euren Artgenossen gehen, sowie nichts ahnenden Beutetier Unterwasser. Vom kleinen Baby-Hai schnetzelt, fresst und levelt ihr euch so in null Komma nichts zum gefährlichsten Bullenhai überhaupt.

Falls es euch nach neuen Ankündigungen vom Summer Game Fest dürstet, haben wir hier für die frischesten News! Während ihr hier das wohl albtraumhafteste angekündigte Spiel auf der digitalen Messe findet.