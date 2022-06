Please enable JavaScript



Vor kurzem haben wir noch davon berichtet, dass das Team hinter Stalker 2 die Arbeiten am Survival-Action Spiel wiederaufgenommen hat. Trotz des Krieges in der Heimat der Entwickler, der Ukraine, wo viele der männlichen Entwickler sogar noch stationiert sind und das Land nicht verlassen dürfen. Ein Teil von GSC Game World konnte die Entwicklung zumindest teilweise nach Prag verlagern und so die Arbeiten an Stalker 2 fortsetzen. Nach dem letztwöchigen Xbox und Bethesda Games Showcases kam jedoch die offizielle Ankündigung, dass sich der Release von Stalker 2: Heart of Chornobyl auf ein unbestimmtes Datum 2023 verzögert. Das haben viele schon erwartet und angesichts der momentanen Lage in der Ukraine und der persönlichen Situation vieler Entwickler ist dies auch vollkommen verständlich. Und trotzdem bekamen wir als Trostpflaster immerhin einen neuen In-Engine-Trailer und neue Informationen zur Veröffentlichung präsentiert.

Neue gezeigte Spielszenen von Stalker 2

Im neuen Trailer wird die übernatürliche und mystische Seite von Stalker 2 gezeigt. Neben einem Militärtruck der auf einer Landstraße fährt, sehen wir vor allem nächtliche Szenen und im Zentrum des Geschehens einen seltsamen Sturm. Der Untertitel des Trailers“The Zone“ wird ebenfalls mehrmals erwähnt und ein Erzähler rahmt das Geschehen und was auf uns zukommt ein. Dass das ganzen in echten Spielszenen zu sehen ist, macht die Arbeit der Entwickler noch beeindruckender aus, den Stalker 2 sieht jetzt schon verdammt gut aus und macht ordentlich Vorfreude auf das fertige Spiel.

Daneben erfreut auch die Nachricht, dass das Spiel sowohl für PC als auch für die Xbox Series X|S Konsolen erscheinen wird. Außerdem wird Stalker 2, wie so viele neu angekündigte Spiele, schon zur Veröffentlichung auch im Game Pass verfügbar sein. Das Netflix für Spiele erhält ein immer stärkeres Lineup. Was die Playstation-Konkurrenz mit dem neuen Playstation Plus Abo-Modell plant, lest ihr hier nach.