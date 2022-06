Please enable JavaScript



In drei Tagen startet ein rasantes Abenteuer zu den Ursprüngen von Sonic the Hedgehog. Um euch einige finale Eindrücke zum Gameplay zu liefern, stellt euch SEGA die zahlreichen Modi von Sonic Origins vor.

Wenn wir schon die dreißigjährige Geschichte von Sonic the Hedgehog feiern, dann nicht nur mit einem simplen Remaster. Sonic Origins bietet euch gleich sechs Modi für noch mehr Spielspaß. Los geht es mit dem Classic-Mode, durch den ihr die originalen Spiele Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 und Sonic 3 & Knuckles im 4:3-Format mit verbesserter Grafik erleben könnt. Außerdem erwartet euch hier das altbekannte Game Over-Prinzip.

Im Gegensatz dazu bietet der Anniversary-Mode einige zusätzliche Features, wie die unbegrenzte Anzahl an Leben und dem 16:9 Screen. Damit wird Sonic 3 & Knuckles zum ersten Mal in diesem Format abgebildet.

Weil alle vier Spiele in einer zusammenhängenden Geschichte erleben möchte, wählt den Story-Mode aus. Zwischen den Spielen erwarten euch frisch animierte Cutszenes, welche die Handlungen der Spiele miteinander verbinden. Auch das originale Intro und Outro wird in dieser Edition vertreten sein.

Für eine besondere Herausforderung sorgen der Boss Rush-Mode, in dem ihr zahlreiche Bosse der Spiele herausfordert, und der Mission Mode. In diesem Modus müsst ihr verschiedene Missionen innerhalb der vier Spiele abschließen. Je besser ihr euch schlagt, desto höher fällt euer Rang aus.

Zu guter Letzt bietet euch Sonic Origins noch den freischaltbaren Mirror-Mode, in dem ihr alle Spiele rückwärts bewältigen könnt.

Sonic Origins erscheint am 23. Juni für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Vorbestellungen könnt ihr nach wie vor auf der offiziellen Website in Auftrag geben. Einen Blick in die Zukunft liefert euch unser Gameplay-Video zu Sonic Frontiers.