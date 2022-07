Please enable JavaScript



CD Projekt Red und Trigger Studio zeigten uns am Wochenende das Intro von Cyberpunk: Edgerunners. Musikalisch unterlegt wurde Opening von der britischen Band Franz Ferdinand.

Franz Ferdinand schmettert This Ffffire und über den Bildschirm flimmern verschiedene Szenen, welche die Umgebung von Night City zeigen. Währenddessen bewegt sich die Silhouette von Protagonist David durch das Bild. In seinem Abbild flackern verschiedene Farben, womit das Feuer dargestellt wird, von dem die britische Indie-Band singt. David bewegt sich durch die verschiedenen Bildeinstellungen, sein Gesicht zeigt mehrere Emotionen von Entschlossenheit über Wut bis hin zur Qual. Schließlich sinkt er mit einem entsetzen Gesichtsausdruck auf die Knie, als eine schemenhaft dargestellte Gestalt, auf der Silhouetten der Stadt zu sehen sind, ihn mit einem Kopfschuss erschießt. Ein mögliches Statement, dass Night City die meisten ihrer Bewohner in die Knie zwingt, wahrscheinlich auch David. Vielleicht auch eine Vorausdeutung, dass Davids Schicksal keinen guten Verlauf nehmen wird? Wir werden es selbst herausfinden müssen.

Zuerst wurde das Opening während der Anime Expo 2022 am letzten Wochenende enthüllt. So gab es zusammen mit dem Gameplay-Material von One Piece Odyssey gleich zwei Highlights für Gaming-Fans. In Cyberpunk: Edgerunners verfolgt ihr die Leben von David, der sich dazu entschließt ein Edgerunner zu werden. Dabei stößt er auf Lucy, die wohl schon länger in diesem Job Erfahrung sammelt. Jeder der beiden Protagonisten sucht einen Ort, um in dieser wahnsinnigen Stadt zu überleben. So beginnt ein spannendes wie bildgewaltiges Abenteuer.

David und Lucy

Cyberpunk: Edgerunners erscheint im September auf der Streaming-Plattform Netflix. Wir liefern euch in weiteren Artikeln den Teaser und erstes Bildmaterial.