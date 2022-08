Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ein bisschen Fantasie und Magie dürfen auf einem Event wie der Gamescom natürlich nicht fehlen. Deshalb präsentiert Gameloft einen neuen Trailer von Disney Dreamlight Valley. Dieser zeigt uns, wie unser erster Tag im Spiel aussehen könnte.

Erst vor einem Monat präsentierte uns Gameloft einen umfangreichen Einblick in das Gameplay von Disney Dreamlight Valley. Uns wurde gezeigt, wie wir unseren Avatar individualisieren können, wie wir unser Haus einrichten und mit welchen Aktivitäten wir den Tag verbringen können. Darauf nimmt der neuste Trailer des kommenden Life-Sim Bezug und präsentiert uns einen magischen Tag unter all unseren Disney-Kindheitshelden.

In Disney Dreamlight Valley wird das magische Land eurer liebsten Kindheitshelden von Vergessen heimgesucht. An den einst zauberhaften Orten sprießen nun Nachtdornen und hindern die Disney-Figuren daran, sich an ihr eigentliches Leben zu erinnern.

Deshalb liegt es an euch, diese Gefahr zu bannen, indem ihr das Licht und die Erinnerung zurück bringt. Freundet euch mit den verschiedenen Figuren an, erledigt spannende Quests oder tobt euch mit verschiedenen kreativen Aktivitäten so richtig aus.

Disney Dreamlight Valley erscheint am 6. September im Early Access für PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und iOS. Die Ankündigung präsentieren wir euch in einem weiteren Beitrag. Vorbestellungen könnt ihr auf der offiziellen Website tätigen.