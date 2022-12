Please enable JavaScript play-rounded-fill



In wenigen Tagen finden The Game Awards 2022 statt. Um Fans in die richtige Stimmung zu versetzen, veröffentlichte Veranstalter Geoff Keighley am gestrigen Abend einen Hype-Trailer.

Am 9. Dezember um 1:30 Uhr gehen The Game Awards in die nächste Runde. Damit Fans ja nicht vergessen, dass diese bombastische Liveshow stattfindet, hat Veranstalter Geoff Keighley in den letzten Tagen ordentlich die Werbetrommel gerührt. Außerdem veröffentlichte er am gestrigen Abend einen Hype-Trailer, den er laut eigener Aussage selbst editiert haben soll. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Der Hype-Trailer von The Game Awards geht zum einen auf die zahlreichen Nominierten der Auszeichnungen ein. Zum anderen zeigt er verschiedene Clips bekannter Serien wie Arcane oder The Cuphead Show!. Welche Neuigkeiten es zu diesen Titeln geben wird, erfahren wir Freitagnacht.

Wie Geoff Keighley bereits angekündigt hatte, soll die The Game Awards Show in diesem Jahr um einiges kürzer ausfallen als in den letzten Jahren. Hierbei reagiere man auf Feedback der Fans, denen die vorangegangenen Veranstaltungen zu lang gewesen waren.