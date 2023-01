Please enable JavaScript play-rounded-fill



Im Laufe des letzten Jahres hatte Sony bereits einige Titel für PlayStation VR2 enthüllt. Nun stellt das Unternehmen noch 13 weitere Titel vor, die ab dem Launch-Termin für das neue VR-System verfügbar sein werden. Wir haben bereits unseren Liebling gefunden.

Fall ihr es noch nicht mitbekommen habt: PlayStation VR2 wird ab dem 22. Februar erhältlich sein. Vor einigen Monaten hatte man bereits eine umfangreiche Sammlung für das kommende System vorgestellt. Dazu gehören unter anderem neben Horizon Call of the Mountain auch ein neuer Star Wars-Titel. Durch die nun enthüllten Games steigt der Spielekatalog für das VR-System bereits vor Launch auf 30 Titel. Hier die neuen Titel in der Übersicht:

Before Your Eyes

Kayak VR: Mirage

Pavlov VR

Puzzling Places

Song in the Smoke

Synth Riders

NFL Pro Era

What the Bat?

Rez Infinite

Tetris Effect

Creed: Rise to Glory: Championship Edition

The Last Clockwinder

Unser Highlight für PlayStation VR2

Unser persönliches Highlight der frisch vorgestellten PlayStation VR2-Titel ist der Indie-Titel Before Your Eyes von Entwickler GoodbyeWorld Games. Im April 2021 ist das Game für den PC via Steam und Epic Games Store erschienen. In diesem atmosphärischen Titel spielt eine verstorbene Person, die ins Jenseits übertreten möchte. Bevor das allerdings passieren kann, muss sie ihr Leben vor dem Fährmann entblößen. So reißt ihr durch das Leben des Person, erlebt alle ihre guten und schlechten Momente, alle freudigen wie schmerzhaften.

Neben dieser berührenden Geschichte ist auch das Gameplay ein echtes Highlight des Titels. Ihr steuert Before Your Eyes nämlich mit eurem Wimpernschlag und Kopfbewegungen. Kein Wunder also, dass solch ein innovatives Gameplay mit einem BAFTA belohnt wird. Ab dem 26. Januar könnt ihr das Game für PlayStation VR2 im PlayStation Store vorbestellen. Weitere Infos findet ihr im PlayStation Blog.