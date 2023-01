Please enable JavaScript play-rounded-fill



Dontnod Entertainment und Square Enix haben bekannt gegeben, dass Life is Strange 2 in wenigen Tagen für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das Game ist ab sofort vorbestellbar.

Zwischen September 2018 und Dezember 2019 erschienen die fünf Episoden von Life is Strange 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Nun haben Entwickler Dontnod und Square Enix eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch angekündigt. Diese soll bereits am 2. Februar erfolgen.

Quelle: Square Enix

Life is Strange 2 erzählt die berührende Geschichte der beiden Brüder Sean und Daniel Diaz. Wegen eines tragischen Unfalls müssen die beiden vor der Polizei flüchten und machen sich auf dem Weg zur mexikanischen Stadt Puerto Lobos, der Heimat ihres Vaters. Während der Flucht müssen sie sich mit Daniels neu erwachter telekenetischer Kraft auseinandersetzen.

Als SpielerInenn schlüpft ihr in die Rolle des sechzehnjährigen Sean. Dessen Aufgabe besteht nicht nur darin auf Daniel aufzupassen. Er muss seinem kleinen Bruder auch den Unterschied von Richtig und Falsch beibringen.

So beeinflussen eure Entscheidungen nicht nur den weiteren Verlauf der Handlung, sondern auch Daniels moralisches Verständnis.

Quelle: Square Enix

Gleichzeitig besitzt Life is Strange 2 einen hohen Wiederspielwert, da ihr vier Enden (zwei moralisch gute und zwei moralisch falsche) erleben könnt.Nachdem bereits Life is Strange: True Colors bereits von Release-Tag an für Switch erhältlich war und die Life is Strange Arcadia Bay Collection im letzten September für die Switch erschien, gesellt sich auch der zweite Teil der Reihe endlich auf die Hybridkonsole. SammlerInnen haben damit das Franchise bald komplett.