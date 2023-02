Please enable JavaScript play-rounded-fill



Capcom hat via Game Informer neues Gameplay-Material zu Resident Evil 4 Remake veröffentlicht. In dem zehnminütigen Clip sehen wir einige Gameplay-Szenen aus Kapitel 5.

Das Schicksal von Leon S. Kennedy ist wirklich kein beneidenswertes. Nachdem er sich vor sechs Jahren erfolgreich der Katastrophe in Raccoon City gestellt hat, arbeitet er nun als Agent für den Präsidenten der Vereinigen Staaten von Amerika. Als dessen Tochter Ashley entführt wird, ist es Leons Aufgabe sie aus den Klauen der Verbrecher zu befreien.

Das Resident Evil 4 Remake zeigt ein altvertrautes Setting mit frischer Grafik, einer überarbeiteten Story und modernem Gameplay. Von letzterem bekommt ihr im neuen Video etwas zu sehen.

Zum einsetzen des Gameplay-Clips befinden wir uns rund drei Stunden im Spiel. Leon hat Ashley erfolgreich aus ihrem Gefängnis retten können und muss sie nun in einem Stück zum Extraktionspunkt bringen. Doch natürlich gestaltet sich das nicht ganz so einfach.

So finden wir uns in einigen Combat-Szenen mit den wahnsinnigen Dorfbewohnern wieder und bekommen vorgeführt, wie wehrlos Ashley ohne unseren Schutz ist. Da Ashley im Resident Evil 4 Remake auch keine Lebensanzeige über ihrem Kopf hat, müssen wir besonders darauf achten, dass sie nicht zu viel Schaden einsteckt. Immerhin könnt ihr sie durch Knopfdruck wissen lassen, ob sie sich in eurer unmittelbaren Nähe aufhalten oder etwas zurückfallen soll. Ein Feature, das vor allem in nahenden Kampfsituationen nützlich sein kann.

Etwas Druck nimmt Capcom allerdings im Resident Evil 4 Remake von unseren Schultern. Denn der Entwickler verzichtet auf den Einsatz von Quick-Time-Events. Das „damals“ noch beliebte Feature sei mittlerweile aus der Zeit gefallen und werde daher durch andere Mechaniken ersetzt.

Resident Evil 4 Remake erscheint am 24. März für PC, PlayStation und Xbox Series X|S. Weitere Gameplay-Aufnahmen haben wir hier für euch.