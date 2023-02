Netflix prescht rasanten Schrittes in den Gaming-Markt vor. Gerade wurde angekündigt, dass der Streaming-Riese einen Exklusivdeal mit Rogue Games eingegangen ist und zwei Spiele des Entwicklers exklusiv auf mobile Plattformen bringt. Mit Dust & Neon und Highwater landen damit zwei Knüller in der Netflix-Games-Bibliothek, die kontinuierlich wächst und inzwischen rund 50 Spiele enthält.

Dabei sichert sich der Streamer immer wieder neue, herausragende Titel. Mit gefeierten Spielen wie Oxenfree, Immortality, Twelve Minutes, Before Your Eyes und mehr sind bereits jede Menge Ausnahme-Games für Netflix-Kunden frei zugänglich. Zuletzt kam das gefeierte Beat-em-Up mit den Ninja-Schildkröten, TMNT: Shredders Revenge, dazu, Ende Januar landete zudem Valiant Hearts: Coming Home, das Sequel zum beliebten Story-basierten Spiel, in der Netflix-Bibliothek. Mit den Titeln von Rogue Games geht es jetzt mit Tempo weiter.

Netflix landet Exklusivdeal mit Rogue Games

Rogue Games, die Macher hinter Spielen wie Unicorns On Unicycles, Cookie Cutter und Sprawl, bringen zwei neue Games auf den Markt – und Netflix hat sich die Exklusivrechte für den Release auf Mobilgeräten gesichert. Am 16. Februar geht es mit Dust & Neon los, das gleichzeitig sowohl auf PC und Nintendo Switch als auch auf Android und iOS erscheinen wird. Wer das Game auf Mobilgeräten spielen will, braucht ein Netflix-Abonnement. Dabei soll es sich um einen Roguelite-Twin-Stick Shooter handeln, der Spieler in einen futuristischen, post-apokalyptischen Wilden Westen versetzt. Roboter haben einen Aufstand gegen die Menschheit gestartet und diese an den Rand des Untergangs getrieben. Spieler übernehmen die Rolle eines alten Roboter-Gunslinger, der von einem verrückten Wissenschaftler zum Leben erweckt wurde – das erinnert an Frankensteins Monster – um die Erde vor den Robotern zu retten. Mit tausenden von Waffen, hunderten von Skills, einem einzigartigen Nachladesystem und einer Roguelite-Progression wartet eine actionreiche Herausforderung im Wilden Westen der Roboter.

Das zweite Game, Highwater, soll demnächst folgen. Dabei handelt es sich um ein taktisches 3D-Strategiespiel, das ebenfalls in einer post-apokalyptischen Welt spielt. Diesmal waren allerdings nicht die Roboter, sondern die Klimakatastrophen für die Verwüstung verantwortlich. Der Protagonist Nikos stellt sich in der zerstörten Welt zahlreichen Herausforderungen und bildet Freundschaften, um es schließlich vom Planeten zu schaffen und mit dem Raumschiff Kurs auf Mars zu nehmen. Der Hype um den Titel ist bereits seit dessen Ankündigung beim Summer Game Fest im letzten Jahr hoch. Schon bald können Netflix-Kunden das Game kostenlos spielen! Wie immer bei Netflix, können die Spiele gratis aus den App-Stores für iOS und Android heruntergeladen werden, sofern man eine Netflix-Mitgliedschaft besitzt. Alle im Abo enthaltenen Games können in der Netflix-App unter dem Spiele-Reiter eingesehen werden, der Download findet allerdings über Google Play bzw. Apple App Store statt.

Mobile Spiele stehen hoch im Kurs

Dass Netflix bei seinem Vorstoß in die Games-Welt auf mobile Games setzt, ist keine Überraschung. Immerhin hat sich die mobile Plattform weltweit inzwischen als meistgenutzte Spieleplattform etabliert und stellt vor allem für Neulinge den einfachsten Einstieg in Spiele dar. In Deutschland besitzt inzwischen fast jeder Erwachsene ein Smartphone, auf dem Spiele gespielt werden können. Mit wenigen Klicks lassen sie sich – ebenso wie die Netflix Games – aus den App-Stores herunterladen und meist sogar kostenlos spielen, wodurch Spiele für alle möglichen Nutzer einfacher zugänglich sind als je zuvor.

Netflix prescht rasanten Schrittes in den Gaming-Markt vor. Gerade wurde angekündigt, dass der Streaming-Riese einen Exklusivdeal mit Rogue Games eingegangen ist und zwei Spiele des Entwicklers exklusiv auf mobile Plattformen bringt. Mit Dust & Neon und Highwater landen damit zwei Knüller in der Netflix-Games-Bibliothek, die kontinuierlich wächst und inzwischen rund 50 Spiele enthält.

Dabei sichert sich der Streamer immer wieder neue, herausragende Titel. Mit gefeierten Spielen wie Oxenfree, Immortality, Twelve Minutes, Before Your Eyes und mehr sind bereits jede Menge Ausnahme-Games für Netflix-Kunden frei zugänglich. Zuletzt kam das gefeierte Beat-em-Up mit den Ninja-Schildkröten, TMNT: Shredders Revenge, dazu, Ende Januar landete zudem Valiant Hearts: Coming Home, das Sequel zum beliebten Story-basierten Spiel, in der Netflix-Bibliothek. Mit den Titeln von Rogue Games geht es jetzt mit Tempo weiter.

Netflix landet Exklusivdeal mit Rogue Games

Rogue Games, die Macher hinter Spielen wie Unicorns On Unicycles, Cookie Cutter und Sprawl, bringen zwei neue Games auf den Markt – und Netflix hat sich die Exklusivrechte für den Release auf Mobilgeräten gesichert. Am 16. Februar geht es mit Dust & Neon los, das gleichzeitig sowohl auf PC und Nintendo Switch als auch auf Android und iOS erscheinen wird. Wer das Game auf Mobilgeräten spielen will, braucht ein Netflix-Abonnement. Dabei soll es sich um einen Roguelite-Twin-Stick Shooter handeln, der Spieler in einen futuristischen, post-apokalyptischen Wilden Westen versetzt. Roboter haben einen Aufstand gegen die Menschheit gestartet und diese an den Rand des Untergangs getrieben. Spieler übernehmen die Rolle eines alten Roboter-Gunslinger, der von einem verrückten Wissenschaftler zum Leben erweckt wurde – das erinnert an Frankensteins Monster – um die Erde vor den Robotern zu retten. Mit tausenden von Waffen, hunderten von Skills, einem einzigartigen Nachladesystem und einer Roguelite-Progression wartet eine actionreiche Herausforderung im Wilden Westen der Roboter.

Das zweite Game, Highwater, soll demnächst folgen. Dabei handelt es sich um ein taktisches 3D-Strategiespiel, das ebenfalls in einer post-apokalyptischen Welt spielt. Diesmal waren allerdings nicht die Roboter, sondern die Klimakatastrophen für die Verwüstung verantwortlich. Der Protagonist Nikos stellt sich in der zerstörten Welt zahlreichen Herausforderungen und bildet Freundschaften, um es schließlich vom Planeten zu schaffen und mit dem Raumschiff Kurs auf Mars zu nehmen. Der Hype um den Titel ist bereits seit dessen Ankündigung beim Summer Game Fest im letzten Jahr hoch. Schon bald können Netflix-Kunden das Game kostenlos spielen! Wie immer bei Netflix, können die Spiele gratis aus den App-Stores für iOS und Android heruntergeladen werden, sofern man eine Netflix-Mitgliedschaft besitzt. Alle im Abo enthaltenen Games können in der Netflix-App unter dem Spiele-Reiter eingesehen werden, der Download findet allerdings über Google Play bzw. Apple App Store statt.

Mobile Spiele stehen hoch im Kurs

Dass Netflix bei seinem Vorstoß in die Games-Welt auf mobile Games setzt, ist keine Überraschung. Immerhin hat sich die mobile Plattform weltweit inzwischen als meistgenutzte Spieleplattform etabliert und stellt vor allem für Neulinge den einfachsten Einstieg in Spiele dar. In Deutschland besitzt inzwischen fast jeder Erwachsene ein Smartphone, auf dem Spiele gespielt werden können. Mit wenigen Klicks lassen sie sich – ebenso wie die Netflix Games – aus den App-Stores herunterladen und meist sogar kostenlos spielen, wodurch Spiele für alle möglichen Nutzer einfacher zugänglich sind als je zuvor.

Einen enormen Hype hat Candy Crush Saga in den 2010ern ausgelöst, als das mit Zucker vollgepackte Match-3-Game die Welt im Sturm erobert hat und Millionen von Menschen am Handy Süßigkeiten aneinanderreihen ließ. Jede Menge derartige Gelegenheitsspiele und auch klassische Spiele haben es sich inzwischen auf der mobilen Plattform heimisch gemacht. So stehen etwa auch zahlreiche Spielautomaten online bereit. Mit Spielen wie Sweet Bonanza können auch hier Süßigkeiten aneinander gereiht werden, die in Form von Symbolen auf den Walzen erscheinen. Ähnlich wie Match-3-Games haben auch Spielautomaten ein einfaches Spielprinzip, das sich für den kleinen Touchscreen eignet. Doch was einst mit einem Süßigkeiten-Hype begann, hat sich inzwischen enorm weiterentwickelt und vergrößert. Die Welt der Mobile-Games ist inzwischen so groß, dass hier wirklich jede Art von Spieler fündig wird. Von Casual Games und Klassikern bis hin zu Shootern und AAA-Actiontiteln ist jetzt alles auch mobil startbereit. Von diesem Trend schneidet sich Netflix jetzt sein eigenes Stück ab.

Netflix meint es mit seiner Games-Strategie ernst und prescht weiter in den Markt der mobilen Spiele vor. Inzwischen hat der Streaming-Riese rund 50 mobile Spieltitel in seiner Bibliothek, die ständig wächst und um grandiose Games erweitert wird. Mit Dust & Neon und Highwater von Rogue Games landen zwei weitere Hits beim Streamer.