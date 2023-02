Please enable JavaScript play-rounded-fill



Während des diesjährigen Super Bowl zeigte Illumination einen neuen Spot zu Der Super Mario Bros. Film. Der Tradition entsprechend ist der Clip an einen klassischen TV-Werbespot angelehnt.

Fans müssen sich noch etwas gedulden bis Der Super Mario Bros. Film in den Kinos erscheint. Immerhin überbrücken Illumination und Nintendo die Wartezeit mit lustigen Trailern und Clips. Der neuste Spot wurde anlässlich des in der Nacht stattfindenden Super Bowl übertragen.

Traditionell werden im Laufe des Events Werbeclips und Spots gezeigt, die eigens für den Super Bowl entstanden sind. Diese zeichnen sich durch besonders aufwendige und kreative Produktionen sowie Starauftritte aus. Natürlich nutzte auch Illumination diese Gelegenheit, um den kommenden Super Mario Bros. Film zu promoten. Die erste Hälfte des Clips erinnert an eine klassische US-Fernsehwerbung. Sogar eine Telefonnummer und Webadresse (die sogar wirklich funktioniert!) werden eingeblendet. Die zweite Hälfte besteht aus zwei Clips, die wir bereits in weiteren Beiträgen (Katzen Mario & Haupttrailer) gezeigt haben

Lasst euch übrigens von dem eingeblendeten Datum am Ende des Clips nicht irritieren. Während Der Super Mario Bros. Film in den USA erst ab dem 7. April in die Kinos kommt, können europäische Fans bereits am 6. April in die Kinos stürmen.

Wie eine dystopische Version des Films aussieht, zeigen wir euch übrigens im folgenden Beitrag. In diesem Clip schlüpft Pedro Pascal in die Rolle von Mario und nimmt uns mit auf eine düstere Version von Mario Kart.