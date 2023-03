Please enable JavaScript play-rounded-fill



Telltale Games hat angekündigt, dass The Wolf Among Us 2 nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Stattdessen stellte man einen Release in 2024 in Aussicht. Für diesen Schritt entschied sich das Studio, um die EntwicklerInnen zu schützen, während man gleichzeitig auf eine neue Engine wechselt.

Lange haben wir auf eine offizielle Ankündigung gewartet, da können wir auf die Veröffentlichung auf noch etwas warten. Wie Telltale Games CEO Jamie Ottilie erklärt, wird The Wolf Among 2 erst im nächsten Jahr für PC, PlayStation und Xbox erhältlich sein. Im Zuge des Wechsels von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 wollte man das Team keinem Crunch und damit einem Burnout-Risiko aussetzen. Stattdessen wolle man für eine angenehme Arbeitsatmosphäre sorgen, in der Ziele mit gutem Gewissen eingehalten werden könnten.

Bigby AKA Der große, böse Wolf

Kurz nach der Neugründung von Telltale Games habe die Pandemie schwer auf dem Team und der Produktion von Titeln wie The Wolf Among Us 2 gelegen. Nachdem man das episodisch erscheinende Game im letzten Dezember angekündigt hatte, sei das Team außerdem zwei Jahre davon entfernt gewesen voll besetzt zu sein. Die fehlenden Posten ziehen den Entwicklungsprozess natürlich ebenfalls in die Länge.

Trotz der schwierigen Lage des Teams ist es irgendwie erbaulich zu sehen, dass Telltale Games so transparent über die eigenen Probleme spricht. Damit schafft CEO Jamie Ottilie weiteres Zutrauen innerhalb in der Community.

Umso mehr freuen wir uns auf den im nächsten Jahr anstehenden Release von The Wolf Among Us 2.