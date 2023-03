Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am heutigen Nachmittag veröffentlichen EA und Respawn den Story-Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor. Nachdem die Handlung bisher nur umschrieben worden ist, erfahren wir nun endlich mehr.

In letzter Zeit haben EA und Respawn bereits verschiedenes Material zu Star Wars Jedi: Survivor veröffentlicht. Worum es in dem Game allerdings genau geht, ist noch nicht bekannt. Am heutigen Nachmittag bringen Publisher und Entwickler mit dem Story-Trailer Licht ins Dunkel. Dieser soll um 17 Uhr veröffentlicht werden. Wenn ihr diese Premiere nicht verpassen möchtet, könnt ihr euch auf YouTube einen Reminder setzen.

Star Wars Jedi: Survivor erzählt die Geschichte des jungen Jedi Cal Kestis weiter. Dieser gibt die Hoffnung die Wiederherstellung des Jedi-Ordens nicht auf und kämpft weiter unerbittlich gegen die Pläne des Imperiums, das in Form von Inquisitoren Jagd auf die letzten Jedi macht.

Der Enthüllungstrailer hat bereits das Auftauchen des im ersten Teils erwähnten Großinquisitoren angedeutet. Ob dieser wirklich Teil des neuen Spiels wird, erfahren wir am heutigen Nachmittag.

Einige Features des Spiels wurden bereits in verschiedenen Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor angekündigt. So haben wir bereits Infos zu einem Feind erhalten, Combat-Gameplay zu sehen bekommen und etwas über Cals Charakterentwicklung erfahren. Auf weitere Details dürfen wir uns bestimmt am heutigen Nachmittag freuen!