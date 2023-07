Please enable JavaScript play-rounded-fill



Bei Hellboy: Web of Wyrd handelt es sich um eine Adaption der beliebten Comicreihe von Schöpfer Mike Mignola und Dark Horse Comics. Entwickler Upstream Arcade und Publisher Good Shepherd Entertainment haben vor Kurzem einen neuen Trailer veröffentlicht und damit einige Fans ganz schön emotional werden lassen.

Er ist knallrot, legt sich mit verschiedensten Monstern an und hat eigentlich immer einen coolen Spruch auf den Lippen. Der Antiheld Hellboy dürfte spätestens seit den Filmen mit Ron Perlman für viele Actionfans ein Begriff sein.

Zur Zeit arbeiten Upstream Arcade und Good Shepherd Entertainment an seinem neusten Abenteuer mit dem Titel Hellboy: Web of Wyrd.

Inhaltlich dreht sich die Geschichte um das im Jahr 1962 erbaute Schmetterlingshaus, welches allerdings nicht nur ein imposantes Gebäude ist. Es dient auch als Portal in eine schreckliche Dimension, welche als Wyrd bekannt ist. Als ein Agent der B.U.A.P. (Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen) von der Untersuchung des Gebäudes nicht zurückkehrt, muss Hellboy selbst an die Sache ran und die merkwürdigen Vorkommnisse vor Ort untersuchen. Und wir allen, dass „Untersuchen nach Hellboy-Art“ vor allem deftige Prügel bedeutet.

Mit Hellboy: Web of Wyrd soll euch ein actionreicher Roguelike-Brawler erwarten, der sich grafisch an dem Stil der Comics orientiert. Damit ihr gegen die alptraumhaften Kreaturen einer anderen Dimension eine Chance habt, könnt ihr ein Arsenal auf Fern- und Nahkampfwaffen nutzen. Kombiniert deren Attacken und schaltet so gewaltige Kombos frei.

Die großen Künstler hinter Hellboy: Web of Wyrd

Für dieses neue Abenteuer von Big Red arbeiten die Entwickler mit Serienschöpfer Mike Mignola zusammen, sodass euch eine wahrlich authentische Erfahrung erwartet. Außerdem soll Hellboy: Web of Wyrd einige andere Story-Stränge zusammenfassen, sodass sich der Titel nahtlos in die restliche Lore einfügt.

Übrigens hat der mittlerweile verstorbene Lance Reddick dem Antihelden seine Stimme geliehen. Eine Tatsache, die auch einige Fans bei der Enthüllung des letzten Trailers nicht kalt gelassen hat.

Hellboy: Web of Wyrd soll zu einem bisher unbestätigten Termin für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Wir werden euch zu weiteren Updates auf dem Laufenden halten. Noch mehr actionreichen Spielspaß findet ihr in unserer Meldung zu Spider-Man 2.