Ascendant Studios und EA zeigten während der San Diego Comic-Con einen neuen Cinematic von Immortals of Aveum. Dieser zeigt, wie Jak mit seinen Vorgesetzten aneinander gerät.

Wie wir euch bereits in der letzten Meldung berichtet haben, herrscht in der Welt Aveum seit jeher Krieg zwischen den fünf Reichen. Besonders gefährlich scheint Sandrakk, Tyrann von Rasharn, der bereits das Königreich Kalthus erobert hat.

Wie der neuste Cinematic von Immortals of Aveum zeigt, scheint dieser Feldzug unter Verwendung des Schöpfersteins gelungen zu sein. Dabei handelt es sich um ein uraltes Artefakt, das nach dem scheinbaren Tod Sandrakks in die Hände der Unsterblichen gefallen ist.

Eigentlich hätte Protagonist Jak den Schöpferstein vernichten sollen. Doch stattdessen bringt er ihn zurück in die Kriegskammer von Palathon, dem Hauptquartier des Ordens. Darüber ist seine Mentorin Kirkan alles andere als begeistert.

In einem dazugehörigen Blogeintrag spricht Co-Schöpfer Michael Kirkbride über die Hintergründe der gezeigten Figuren Jak, Kirkan und Zendara und erklärt, dass auch die „gute Seite“ durchaus ihre dunklen Flecken besitzen kann.

Es deutet sich an, dass Jak im weiteren Spielverlauf seinen eigenen Weg einschlagen und zwischen den beiden Extremen von Sandrakk und Kirkan agieren muss. Somit dürfte Immortals of Aveum auch Story-technisch einiges zu bieten haben.

Diesen Besitz einer reichhaltigen Lore unterstreicht man nicht zuletzt mit der Ankündigung des Geschichtsbuchs von Immortals of Aveum. Das digitale Buch soll euch einen tiefgreifenden Einblick in die Lore bieten, wodurch ihr mehr über die Menschen und ihre Kulturen erfahrt.

Immortals of Aveum erscheint am 22. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Details zum Game findet ihr in unserer Übersicht.

