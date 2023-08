Please enable JavaScript play-rounded-fill



Es ist eine Entscheidung, die Blizzard wahrscheinlich bereut. Seit einer Woche ist Overwatch 2 bereits auf Steam und es hagelt an negativen Reviews.

Aggressive Monetarisierung, das vollständige Ersetzen des Vorgängers und das allgemein schlechte Balancing sind nur einige der vielen Gründe, warum Overwatch 2 bei der Gaming-Community so gar nicht gut ankommt. Hinzu kommt Blizzards allgemein schlechter Ruf, der bei den negativen Bewertungen zusätzlich ins Gewicht fällt.

Nachdem das Unternehmen im Juli die Veröffentlichung des Shooters auf Steam angekündigt hatte, dürften sich dementsprechende viele Gamer in hämischer Schadenfreude die Hände gerieben haben.

Frust von chinesischen Fans

Am 10. August wanderte Overwatch 2 schließlich auf die Plattform und erhielt die bereits absehbare Review-Klatsche. Allerdings nicht nur wegen der oben genannten Gründe oder dem erwarteten Trolling. Auch viele chinesische Fans machen ihrem Ärger Luft.

Wir erinnern uns: NetEase und Activision Blizzard haben ihre Zusammenarbeit auf dem chinesischen Markt beendet, weshalb man den Battle.net-Launcher in China einstampfen musste. Über Nacht waren also sämtliche erzielten Leistungen der chinesischen Gaming-Community futsch.

Da Steam ohne VPN in China genutzt werden kann, können Fans und Interessierte den Shooter zwar spielen, doch müssen sie mangels vorhandenem Account bei Null anfangen.

Kein Wunder also, dass auch diese negative Stimmung sich in den Reviews entlädt. Dabei dürfte das Einbeziehen der chinesischen Community einer der Gründe gewesen sein, Overwatch 2 überhaupt auf Steam zu veröffentlichen.

So ist es nicht verwunderlich, dass gerade mal 9 % der Reviews von Overwatch 2 positiv ausfallen. Das macht den Shooter zum derzeit am schlechtesten bewerteten Spiel auf Steam. Wer sich mit dem anderen Ende der Rangliste auseinandersetzen möchte, kann in unseren Meldungen zu Baldur’s Gate 3 vorbeischauen.