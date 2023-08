Please enable JavaScript play-rounded-fill



Gestern Nachmittag haben 505 Games und One More Level das Release-Datum von Ghostrunner 2 veröffentlicht. Der Slasher wird Ende Oktober für PC und Current-Gen-Konsolen erscheinen.

Der Release-Kalender im Oktober wird immer voller. Wie aus einer Pressemitteilung von 505 Games hervorgeht, wird auch Ghostrunner 2 nur wenige Tage vor Halloween veröffentlicht – und zwar am 26. Oktober.

Wer bis dahin genauere Einblicke in das Gameplay des Slashers erleben möchte, kann sich für die Closed Beta registrieren. Außerdem könnt ihr den Titel ab sofort vorbestellen.

Solltet ihr allerdings schon jetzt neugierig sein, könnt ihr auf der diesjährigen Gamescom vorbei schauen. Dort ist Ghostrunner 2 gleich in doppelter Ausführung vertreten. So könnt ihr in Halle 4.1 mit dem Entwicklerteam von One More Level ins Gespräch kommen.

Falls ihr den First-Person-Cyberpunk-Slasher selbst zocken möchtet, solltet ihr der Xbox-Area in Halle 8 einen Besuch abstatten.

Übrigens startet die Gamescom 2023 mit der heutigen Opening Night Live. Der entsprechende Hype-Trailer gibt euch schon einen Vorgeschmack auf die diesjährigen Titel.