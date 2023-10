Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der Indie-Entwickler ConcernedApe hat sowohl zu seinem neuen Projekt Haunted Chocolatier als auch zu seinem bereits veröffentlichten Titel Stardew Valley neue Infos enthüllt.

Fangen wir zuerst mit dem altbewährten an. Bereits im Juli hatte ConcernedApe das Update 1.6 für Stardew Valley angekündigt. Allerdings lieferte er nur einen kleinen Einblick auf die kommenden Inhalte. Doch in der vergangenen Woche setzte der Entwickler einen Tweet mit einer Übersichtsgrafik ab, in der er weitere Inhalte des Updates preisgab. So könnt ihr euch neben den bereits angekündigten Dialogen, Geheimnissen und Items auf die folgenden Inhalte freuen:

Ein großes Festival und zwei Mini-Festivals

Neuer Late-Game-Content, der sich an den Skills orientiert

Winteroutfits für die Dorfbewohner

Multiplayer-Unterstützung für acht Spielende auf PC

Joja-Alternativen für Endgame-Quests

Übrigens soll im Frühjahr 2024 ein Stardew Valley-Kochbuch auf dem Markt erscheinen, das Rezepte zu verschiedenen Gerichten aus dem Spiel enthält.

Neues zu Haunted Chocolatier

Doch auch die Arbeiten an Haunted Chocolatier stehen nicht still. So hat ConcernedApe gestern zur Feier seiner 1 Million Follower auf Twitter neue Screenshots zu dem kommenden Titel enthüllt.

Die vier Bilder zeigen eine gespenstische Bibliothek mit Skelett, die Innenräume eines mysteriös wirkenden Hauses, den Kampf gegen ein Monster in einer grünen Wiese und einen nächtlichen Springbrunnen im Stadtzentrum mit Fußabdrücken darum.

Thanks for 1 million followers 👍here's a few Haunted Chocolatier images pic.twitter.com/3PW2jMIF3R — ConcernedApe (@ConcernedApe) October 4, 2023

Falls ihr nicht wisst, was es mit Haunted Chocolatier auf sich hat, haben wir euch die ersten Infos zum Spiel in der folgenden Meldung zusammengefasst. Weitere Screenshots zu dem Titel findet ihr im folgenden Beitrag.