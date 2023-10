In einer Serie von Entlassungen bei verschiedenen Entwicklerstudios hat auch Telltale Games jüngst Personalabbau verzeichnet. Ein ehemaliger Mitarbeiter namens J.H. bestätigte dies gegenüber der Gaming-News-Seite Destructoid. Telltale Games, das derzeit an einem Nachfolger für „The Wolf Among Us“ arbeitet, hat angeblich bereits Anfang September einige Mitarbeiter entlassen. Die genaue Anzahl der Entlassungen ist nicht bekannt, und das Studio hat dazu keine offiziellen Details preisgegeben.

J.H., der ehemalige Telltale-Mitarbeiter, erklärte, dass „die meisten von uns Anfang September“ ihren Job verloren haben. Die Zukunft des laufenden Projekts, „The Wolf Among Us“, bleibt aufgrund von Geheimhaltungsvereinbarungen unklar. Telltale Games selbst gab eine allgemeine Erklärung ab, in der sie auf die aktuellen Marktbedingungen hinwies und betonte, dass ihre Verpflichtung unverändert bleibt.

Obwohl die Projekte, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklung befanden, weiterhin produziert werden, gibt es keine weiteren Updates. Telltale Games war in der Vergangenheit bekannt für Story-Adventures zu beliebten Franchises wie „The Walking Dead“, „Game of Thrones“ und „Borderlands“. Das Studio wurde 2018 geschlossen, aber ein Jahr später unter dem Namen LCG Entertainment wiederbelebt. Bislang wurde mit „The Expanse: A Telltale Series“ nur ein neues Spiel veröffentlicht.

Eine traurige Nachricht, die sich einreiht in eine Welle von Entlassungen bei diversen Entwicklerstudios. so zum Beispiel Epic Games oder Naughty Dog zuletzt.