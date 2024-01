Neues Jahr, neue Games, gleiche Konsole. In einem gestern veröffentlichten Video hat Sony die kommenden Games für die PlayStation 5 vorgestellt. Dabei bestätigt man auch die Veröffentlichungszeiträume von heiß erwarteten Titeln.

Vor wenigen Tagen haben wir euch schon in unserer Release-Liste verraten, auf welche bestätigten Games ihr euch im Laufe diesen Jahres freuen könnt. Am gestrigen Abend hat auch Sony ein Video veröffentlicht, in dem man die Gaming-Highlights der kommenden 12 Monate auf der PlayStation 5 vorstellt.

Dazu gehören einerseits Titel mit konkretem Release-Datum, wie Tekken 8, Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin und Like a Dragon: Infinite Wealth.

Andererseits bestätigt das Video auch den Release-Zeitraum der beiden heißerwarteten Blockbuster Metal Gear Solid ∆: Snake Eater und Silent Hill 2.

Auch wenn es bisher Vermutungen gab, dass die beiden Titel im Laufe diesen Jahres erscheinen würden, gab es von Seiten der Entwickler noch keine konkreten Angaben. Umso mehr freuen sich Fans nun in den YouTube-Kommentaren über die Ankündigungen.

Lang erwartete Titel

Silent Hill 2 ist bereits im Oktober 2022 zusammen mit einigen anderen Franchise-Projekten angekündigt worden. Seitdem hat man sich jedoch bezüglich neuer Trailer und Bildmaterial bedeckt gehalten. Immerhin sind einige Inhalte des kommenden Remakes bekannt geworden. So soll beispielsweise der Pyramid Head seine eigene Origin-Story erhalten. Das Game soll für PlayStation 5 und PC (Steam) erhältlich sein.

Die Ankündigung von erfolgte während des PlayStation Showcase im Mai letzten Jahres. Leider sind an dem Remake weder Serienschöpfer Hideo Kojima noch Lead Designer Yoji Shinkawa beteiligt. Einen letzten Einblick in die Game-Engine gewährte man Fans vor immerhin vor zwei Monaten.

Das taktische Adventure soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erhältlich sein.