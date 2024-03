Am gestrigen Abend hat THQ Nordic einen neuen Trailer zu Alone in the Dark veröffentlicht. Dieser zeigt nicht nur neue Spielszenen. Auch die Synchronsprecher und Entwickler kommen zu Wort und sprechen über die Produktion des Horrortitels.

Der neue Gameplay-Trailer von Alone in the Dark zeigt den Horrortitel weniger von seiner bedrohlichen Seite. Vielmehr geht es um die Stimmung und Interaktionen der verschiedenen Figuren untereinander.

So erklärt beispielsweise Jodie Comer (Emily Hartwood), dass ihr nicht-spielbaren Charaktere sie am meisten am Spiel begeisterten, da diese so facettenreich seien. Wenn Emily einer neuen Person begegne, wirke es beispielsweise so, als würde sich die Welt gänzlich verändern.

Auch David Harbour (Edward Carnby) schließt sich dieser Meinung an und erkläre, dass viele AAA-Titel sehr direkt mit ihrer Erzählweise seien. Alone in the Dark hingegen verfolge einen subtileren Ansatz und erschafft inmitten der gruseligen Atmosphäre eine gewisse Eigenartigkeit, was für eine besondere Atmosphäre beim Spielen sorge.

Wie die entsprechenden Gameplay-Szenen unterstreichen, scheinen wir uns auf eine stimmungsvolle Mischung aus Horror und unterhaltsamen Interaktionen freuen zu können.

Spielen mit zwei Protagonisten

Wie im Trailer ebenfalls erläutert wird, werden wir zu Beginn des Spiels entscheiden müssen, ob wir die Rolle von Emily Hartwood oder Edward Carnby übernehmen wollen. Je nach Wahl erleben wir nicht nur teils unterschiedliche Aspekte der Handlung. Auch die Reaktion und Interaktion der NPCs auf Emily und Edward sollen unterschiedlich ausfallen. Damit möchte Alone in the Dark natürlich einen Wiederspielwert erzeugen.

Am 20. März können wir uns selbst einen Eindruck von der Atmosphäre des Spiels verschaffen. Denn dann erscheint Alone in the Dark für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Trailer und Infos gibt es in der folgenden Übersicht.