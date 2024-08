Visions of Mana, der kommende Titel der beliebten Mana-Reihe, bringt die Magie und den Charme der klassischen JRPGs zurück. Ende August erscheint das Game auf verschiedenen Plattformen können sich auf der Gamescom selbst ein Bild davon machen und den Titel vor Ort ausprobieren.

In Visions of Mana treffen beliebte, klassische Gameplay-Elemente auf modernes Gaming. So loben erste Rezensionen das zugängliche Echtzeit-Kampfsystem, das stark an die ersten Spiele der Reihe erinnert. Spielende können zwischen den drei Hauptcharakteren hin- und herwechseln, während die KI die anderen Charaktere übernimmt. Dies ermöglicht ein schnelles und dynamisches Spielerlebnis, das sowohl Veteranen der Serie als auch neue Spieler begeistern dürfte. Das Kampfsystem bietet eine Mischung aus normalen Angriffen, Spezialattacken und einer Vielzahl von Items, Diese können über ein praktisches Ringmenü ausgewählt werden.

Visions of Mana auf der Gamescom erleben

Wer auf der diesjährigen Gamescom ist, kann sogar selbst in das Adventure eintauchen. Am Xbox-Stand in Halle 7 können Fans und Interessierte Visions of Mana selbst ausprobieren und die lebendige, offene Welt erkunden. Diese könnt ihr sowohl zu Fuß als auch auf Reittieren bereisen.

Wenn ihr es nicht auf die Gamescom schafft, müsst ihr keine Trübsal blasen. Denn die kostenlose Demo steht allen Interessierten auf sämtlichen Plattformen zur Verfügung.

Euer Abenteuer beginnt mitten im ersten Kapitel bei den Kristallschnellen. Dort erkundet ihr weitere Areale wie die Fallow-Steppe und das Hafendorf Rhata. Die Demo stellt eine Gruppe von Abenteurern vor, bestehend aus Val, Carina und Morley, mit denen ihr verschiedene Wind- und Mond-Klassen ausprobieren können. Als besonderes Highlight der Demo dient der Riesenkrake, der als Endboss eine echte Herausforderung darstellt.

Leider können die Spielstände der Demo nicht in die Vollversion übernommen werden. Dafür erhaltet ihr nach dem Kauf der Vollversion und beim Erreichen des ersten Kapitels drei exklusive Waffen für die Protagonistin Val. Dabei handelt es sich um den Gladius, die Falx und die Hornlanze.

Visions of Mana schafft es, den Charme der alten Mana-Spiele mit modernen Features zu kombinieren. Die lebendigen Farben und die süßen Monster erinnern an die klassischen 16-Bit-Abenteuer, während die Open-World-Elemente und die dynamischen Kämpfe dem Spiel eine frische, zeitgemäße Note verleihen.

Das Game erscheint am 29. August für PC, PlayStation und Xbox.