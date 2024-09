Der Release von Update 1.6 sorgte innerhalb der Stardew Valley-Community für große Begeisterung. Allerdings erschien das Update lediglich für den PC, weshalb Konsolen- und Mobile-Gamer langsam ungeduldig werden. Deshalb meldete sich der Entwickler kürzlich zu Wort.

Stardew Valley ist für viele der Begründer des Cozy-Game-Genres. Obwohl das lauschige Farming-Game mittlerweile über 8 Jahre alt ist, erfreut sich der Titel noch immer über eine gewaltige Beliebtheit. Das liegt nicht zuletzt an den regelmäßigen Updates, die Entwickler ConcernedApe regelmäßig einpflegt. Gerade das im März veröffentlichte Update 1.6 sorgte für einen richtigen Hype innerhalb der Indie-Community.

Leider ist das Update zur Zeit nur für den PC erhältlich, sehr zum Leid von Konsolen- und Mobile-Gamern. Da sie seit mittlerweile einem halben Jahr auf das Update warten, platzt einigen der Geduldsfaden. Inmitten dieser Stimmung meldete sich ConcernedApe auf Twitter zu Wort:

Die Konsolen- und Mobile-Versionen sind noch in Arbeit. Ich gebe zu, dass sie lange dauern. Es gibt Gründe dafür, aber Fakt ist, dass sie noch nicht fertig sind. Wir arbeiten weiterhin daran, und sie sind seit dem Erscheinen von Version 1.6 für den PC unser Hauptfokus. Es wäre eine große Erleichterung für mich, wenn sie heute bereit wären, aber das sind sie nicht, also können wir nur weiter daran arbeiten, bis sie fertig sind. Ich habe mich schon lange nicht mehr mit Haunted Chocolatier beschäftigt, weil ich mich zuerst darauf konzentriere, Stardew 1.6 fertigzustellen. An diejenigen, die über den Zeitplan frustriert oder sogar wütend sind: Ich verstehe das und übernehme die volle Verantwortung. An diejenigen, die geduldig und verständnisvoll sind: Vielen Dank, ihr macht das Leben besser und reduziert Stress, und das schätze ich sehr. Zurück an die Arbeit.

Warum erscheint Stardew Valley erst auf anderen Plattformen?

Der erste Kommentar unter der Ankündigung von ConcernedApe ist von dem Warten sichtlich genervt und zeigt sich von den Spoilern genervt. Für ihn ist es nicht nachvollziehbar, warum das Stardew Valley Update 1.6 so spät für die anderen Plattformen erscheint. Die mittlerweile 266 Likes zeigen, dass der Kommentator mit seiner Meinung nicht allein ist. Auf den ersten Blick ist der Frust schließlich nachvollziehbar. Wieso müssen die anderen Plattformen auch so lange warten?

Darauf gibt ConcernedApe selbst eine Antwort. Auf dem PC können Bugs schnell behoben und entsprechende Patches innerhalb weniger Stunden veröffentlicht werden. Da dieser Prozess auf der Konsole wesentlich länger dauert, sei es sinnvoll, größere Probleme vor der Konsolenveröffentlichung zu lösen. Die Verzögerung bei der Konsolenportierung war unerwartet, aber technische Probleme haben den Prozess erschwert. Ursprünglich sei er mit einer einer Release-Verschiebung von nur einem Monat ausgegangen. Dass es nun doch länger dauere, tue ihm leid und er fühle sich deshalb schlecht.

Dazu betonen andere Community-Mitglieder, dass Update 1.6 kostenlos zur Verfügung gestellt werde. Wer also Stardew Valley besitzt, muss keine Extrakosten in Kauf nehmen, was in der aktuellen Gaming-Situation eine echte Seltenheit ist.

Wann genau also das Update 1.6 von Stardew Valley auf Konsolen und Mobile-Geräten erscheint, steht noch nicht fest. Fans müssen sich entsprechend weiter in Geduld üben. Wegen dieses Verzögerungsprozesses ist auch der Release von The Haunted Chocolatier noch in einige Ferne gerückt.