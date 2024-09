Mit dem neuesten Eintrag im Entwicklerblog hat BioWare neue Details zu Dragon Age: The Veilguard enthüllt. Der Blogpost „Exploration Across Thedas“ gibt tiefgreifende Einblicke in die fantasievolle Welt und stellt einige der zu bereisenden Schlüsselgebiete vor. Fans der Reihe werden nun endlich die Möglichkeit haben, Orte wie den Arlathan-Wald, die Hossberg-Sümpfe und Minrathous aus erster Hand zu erleben.

Die Spielwelt von Dragon Age: The Veilguard ist riesig und divers. Jedes Gebiet bietet nicht nur visuelle Abwechslung, sondern auch einzigartige Herausforderungen und Geschichten. Der Arlathan-Wald war beispielsweise einst das Herz des Elvhen-Reiches. Nun ist der Forst von mächtigen Artefakten und alter Magie durchzogen. Im Gegensatz dazu greift in den Hossberg-Sümpfen die Verderbnis um sich und Dunkle Brut bedroht die letzte Bastion der Grauen Wächter.

Auch die Minrathous, die Hauptstadt des Tevinter-Imperiums, spielt eine zentrale Rolle. Hier kämpfen die Venatori um die Macht. Doch die rebellischen Schatten-Drachen stellen sich ihnen in den Weg. Das Küstenparadies von Rivain und die von Attentätern geprägte Handelsstadt Treviso erweitern die Welt weiter und bieten reichlich Abwechslung. Jedes Gebiet ist nicht nur ein visueller Genuss, sondern birgt auch zahlreiche Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Wichtige Orte für Rook & die Gruppe

Ein zentrales Element in Dragon Age: The Veilguard ist der Leuchtturm, der als Basis für Rook und seine Gruppe dient. Hier können wir nicht nur Ruhepausen einlegen, sondern auch wichtige Gespräche führen, die das Verständnis der Welt vertiefen. Jeder Gefährte hat im Leuchtturm sein eigenes Zimmer, das im Verlauf der Geschichte personalisiert wird.

Dieser Spielaspekt unterstreicht einmal mehr, dass die Gruppenmitglieder nicht nur NPCs einer Quest sind. Sie sind zentrale Figuren der Geschichte, deren spezielle Fähigkeiten das Spielgeschehen formen. So kann beispielsweise Bellara in den Arlathan-Wäldern etwa Elvhen-Artefakte manipulieren. Dadurch erhält sie Zugang zu neuen Geheimnissen. Die mit den Gefährten geführten Interaktionen im Leuchtturm vertiefen die zu ihnen geführten Beziehungen, die ihre Reaktionen auf die Welt und deren Handlung im weiteren Spielverlauf beeinflussen.

Dragon Age: The Veilguard bietet auch eine Schnellreisemöglichkeit. Bei der Kreuzung handelt es sich um eine Verbindung vieler Eluvian-Spiegel, mit der wir blitzschnell zwischen den verschiedenen Regionen von Thedas reisen. Dieses System ist eine der zentralen Neuerungen des Spiels und ermöglicht ein bisher unerreichtes Maß an Erkundung und Interaktion mit der Welt.

Am 1. Oktober erscheint Dragon Age: The Veilguard für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer sich auf die Combat-Szenen im Spiel freut, erhält mit dem folgenden Beitrag weitere Einblicke.